Oriana Sabatini reveló la trama de su primer libro: de qué trata

El pasado 6 de abril, Oriana Sabatini anunció en sus redes sociales el lanzamiento de su primer libro. Una obra literaria que la llena de expectativas y emoción. Hoy, 10 días después de esa noticia que sorprendió a su comunidad digital, la influencer reveló en qué consiste la trama que ya tiene la preventa agotada. En este marco, aseguró a través de una historia de 24 horas: “Me tiemblan las manos de la felicidad”.

“Podría quedarme acá”, el primer libro de Oriana Sabatini

A tan sólo 45 días de haberse convertido en madre primeriza y en pleno puerperio, Oriana Sabatini pisó fuerte en el mercado literario al lanzar su primer libro: “Podría quedarme acá”. A través de su cuenta personal de Instagram, la creadora de contenido -y ahora escritora- publicó un dump de imágenes donde reveló en qué consiste su proyecto artístico que irrumpe en el universo de las letras.

Oriana Sabatini lanzó su primer libro | Instagram

Para ello, la hija de Catherine Fulop comenzó desmenuzando el carrusel de imágenes donde contó en detalle cada elemento que componen el libro. “La primera foto es la tapa de la novela que arranqué a escribir hace dos años y que ya pueden comprar en preventa o conseguir en librerías a partir del 1 de mayo”, explicó. Acto seguido, sumó que la portada no consiste en un dibujo, sino que es una fotografía de una amiga suya y un modelo vinculado con la tanatopraxia. Al parecer, la esposa de Paulo Dybala fusionó dos de sus pasiones preferidas y, a través de la ficción, lo materializó.

En otra de las postales, se la ve en una video llamada con una mujer en una de las jornadas clave del proceso. "Ese día terminamos la clínica de obra y entregue el último manuscrito a la editorial. Lloré mucho porque sabía que iba a extrañar a los personajes”, manifestó.

Libro de Oriana Sabatini | Instagram

Por su parte, la contratapa del libro “Podría quedarme acá”, de Oriana Sabatini, presenta una escena inquietante pero que sitúa al lector. La misma está apoyada sobre una superficie clara se observan instrumentos propios de la tanatopraxia -como pinzas y bisturíes- junto a una mano con guante azul y una manzana apoyada a un costado, una imagen que refuerza el clima oscuro y simbólico de la historia.

En la sinopsis se adelanta que la novela sigue la vida de Ariana, una joven obsesionada con la belleza y el control, que tras construir una carrera exitosa en el exterior regresa a Buenos Aires y se sumerge en el mundo de la tanatopraxia, donde el contacto con la muerte la enfrenta con sus propios deseos, miedos y heridas internas. La obra se perfila así como una narración intensa que explora la presión por la perfección, la identidad y el costo emocional de sostener una imagen idealizada.

Libro de Oriana Sabatini | Instagram

El proceso de escritura que tuvo a Oriana Sabatini en un torbellino de emociones

Como era de esperarse, este proceso no fue lineal. Según contó la propia Oriana Sabatini, la creación de su novela le llevó dos años, uno de ellos atravesado por la etapa de gestación de Gia. Por tal motivo, destacó que sufrió un torbellino de sentimientos contrapuestos: “Todo el proceso de escritura me tuvo pasando constantemente de la risa a la emoción”.

Finalmente, abordó las últimas instantáneas que complementaron el posteo: “La sexta es del día que me despedí de esta historia. Les decía que llore mucho. Mucho mucho. La séptima es la contratapa y una sinopsis de Carla Quevedo”. Además de enumerar con imágenes el paso a paso del producto literario, también dejó ver el detrás de escena, donde las lágrimas, la computadora y el rollo de cocina fueron el denominador común de estos dos años de sumergirse a la experiencia de escribir su propia novela.

Oriana Sabatini lanzó su primer libro | Instagran

Con este debut en el mundo editorial, Oriana Sabatini abre una nueva etapa en su carrera artística y apuesta a consolidarse también como escritora. Mientras crece la expectativa entre su comunidad digital, la novela promete convertirse en uno de los lanzamientos más destacados de este 2026, impulsada por el entusiasmo de sus lectores y el rápido soul out de su preventa.

NB