Oriana Sabatini anunció el lanzamiento de su libro: "Sigo teniendo miedo, pero terminé"

A un mes de convertirse en mamá por primera vez, Oriana Sabatini enfrenta cambios significativos en su vida. No sólo en materia personal sino también en el plano laboral. Tal es así que a tan sólo unos días de estrenar su programa de streaming junto a Paulo Kablan, la influencer ahora anunció con bombos y platillos el lanzamiento de su libro.

El nuevo proyecto artístico de Oriana Sabatini

En las últimas horas, Oriana Sabatini irrumpió en su cuenta personal de Instagram y sorprendió a sus más de 6,9 millones de seguidores con un anuncio donde brindó todos los detalles que la encuentran en una nueva etapa de su vida como escritora: una faceta hasta ahora desconocida.

Oriana Sabatini lanzó su primer libro | Instagram

Mediante un emotivo porteo en su perfil de Instagram, la experta en criminalística mostró sus dotes con la escritura y creó su propia novela. “Cuando era chica decía que no me quería morir sin escribir un libro. Después crecí, no me morí, pero dejé de escribir tanto. Me dio miedo leerme y no gustarme”, comenzó diciendo en el pie del carrusel donde desplegó las postales de la firma del contrato con una editorial argentina.

En esta línea, añadió: “Ahora ya soy más grande. Sigo teniendo miedo, pero terminé una novela. Ahora la van a poder leer dentro de poquito porque a Penguin Argentina le gustó la historia”, revelando el nombre de la firma que acompañará a la obra literaria.

En una de las fotografías se la puede ver sosteniendo el ejemplar mientras lo contempla dulcemente entre sus manos, como quien materializa un deseo largamente gestado. En este marco, deslizó cómo fue el proceso de inmiscuirse en el universo de las palabras. Para la ahora escritora, esta creación significó un salto cualitativo para su vida del cual espera lograr una respuesta favorable en sus lectores.

Oriana Sabatini lanzó su primer libro | Instagram

La reacción de la comunidad digital de Oriana Sabatini

A lo largo de su paso por las plataformas de interacción social, Oriana Sabatini conformó una comunidad virtual que la acompaña y celebra cada logro. Es por eso que, en cuestión de minutos, la caja de comentarios se llenó de mensajes de aliento, destacándose el cariño de sus allegados. Entre ellos, el de su mamá, Catherine Fulop. “¡Mi amor que orgullo! ¡Felicidades por ese otro bebé que diste a la luz! Te amo”, exclamó orgullosa. Además, manifestó sus anhelos por tener el privilegio de contar un ejemplar. “¡Quiero leerla Ya! ¡Qué miedito!”.

Su hermana Tiziana y su papá Ova Sabatini también reaccionaron al posteo: “Qué emoción”, escribió la joven, mientras el empresario, lanzó: “¡Qué lindo hijita! Siempre hay que animarse”. Por su parte, su esposo, Paulo Dybala, sumó humor al nuevo proyecto de la madre de su hija. “¿Todo bien haces vos?”, frase que deja en claro su admiración por su compañera de vida.

Oriana Sabatini lanzó su primer libro | Instagram

Así, en medio de una etapa personal marcada por la llegada de su primera hija, Oriana Sabatini suma un nuevo desafío a su carrera y se anima a explorar el mundo literario con una obra que promete sorprender a sus seguidores. Con el respaldo de una reconocida editorial y el apoyo incondicional de su familia y amigas, la artista se prepara para compartir esta faceta inédita con el público, mientras crece la expectativa por conocer la historia que decidió plasmar en palabras.

NB