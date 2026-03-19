Paulo Dybala y la foto más tierna junto a su hija, Gia

A pocas semanas del nacimiento de su hija Gia, Paulo Dybala volvió a abrir una ventana a su intimidad y sorprendió a sus seguidores con una nueva postal que refleja cómo transita esta etapa tan especial junto a Oriana Sabatini. La postal que refleja el emocionante momento que vivió junto a la pequeña causó ternura en las redes sociales.

La dulce imagen de Paulo Dybala y Gia, su hija con Oriana Sabatini

La llegada de Gia, la primera hija de Paulo Dybala y Oriana Sabatini, sigue generando momentos cargados de emoción y ternura para la pareja. En las últimas horas, el delantero volvió a enternecer a los usuarios de Instagram al compartir una imagen muy especial, donde se lo ve disfrutando a pleno de su nueva etapa como papá.

A través de sus historias, Paulo Dybala compartió la segunda imagen pública junto a su beba y cosechó una lluvia de "likes". En la foto se lo ve sosteniéndola en brazos, en un gesto de cercanía y cuidado que transmite pura conexión entre ellos, mientras él sonríe y besa su frente. Ambos lucen camisetas de la AS Roma, el equipo donde juega el joven, en un guiño cargado de significado.

Paulo Dybala y su hija Gia

El detalle más tierno está en la mini camiseta de Gia, que lleva la inscripción “Papá” junto al número 21, el dorsal que identifica al futbolista. “Forza Roma”, escribió Paulo Dybala sobre la dulce imagen, que rápidamente se llenó de reacciones y mensajes de cariño por parte de los internautas.

Esta reciente publicación es la segunda fotografía pública en la que aparece junto a su hija, que nació el pasado 2 de marzo en un exclusivo sanatorio de Roma, ciudad donde la pareja está instalada hace tiempo. Desde entonces ambos comparten con discreción algunos momentos de esta nueva etapa. Así también lo hace Catherine Fulop, madre de Oriana Sabatini, que se encuentra acompañando a la artista en este nuevo rol como mamá primeriza.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala con Gia

En la primera postal que Paulo Dybala decidió mostrar al mundo se lo puede ver abrazado a su primogénita, quien se encuentra envuelta en un conjunto claro con pequeños dibujos descansando sobre el pecho del jugador. La tierna escena, lejos de los estadios y de la exposición habitual del joven, se llevó toda la atención en las redes y recibió un "Dios" de parte de Oriana Sabatini, que se derritió al ver el posteo. Él acompañó este momento cotidiano con dos emojis de corazones y una frase breve pero muy significativa: “Amor de papá”.

Las emotivas palabras de Oriana Sabatini al describir a Paulo Dybala como padre

En una reciente entrevista en Olga, Oriana Sabatini habló con emoción y profunda alegría sobre el nacimiento de Gia. Si bien contó cómo fueron los instantes previos al parto y describió la tranquilidad con la que se manejó hasta llegar a la clínica, lo que más generó repercusiones fue cuando le tocó describir a Paulo Dybala como padre.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini

“Estoy muy bien acompañada, mi marido se puso todo al hombro, me está haciendo pasar un momento hermoso. Es un padrazo, tengo suerte de tenerlo”, expresó la modelo con admiración y orgullo sobre su pareja. Además, aseguró que él tenía muchas ganas de ser papá y que esperaba con ansias a su bebita: “El deseo de él estaba bien encaminado, no era que quería tener hijos solo para la fotito”.

De esta manera, Paulo Dybala compartió en su cuenta de Instagram la foto más tierna junto a su hija, Gia. Se trata de la segunda aparición pública en la que se lo ve acompañado de su pequeña, fruto de su amor con Oriana Sabatini, que tiene tan solo semanas de nacida y despierta pura dulzura en las redes.