Cuándo y dónde son los Oscars 2026

La espera terminó para vivir uno de los eventos mas esperados en la industria del cine, en una celebración que combina glamour, la sofisticación y el arte, que cada año da que hablar. La 98 edición de los Academy Awards de los Premios Oscars ya tienen fecha y lugar confirmados, en una noche que formará parte de la basta historia de la industria.

Como cada año, la ceremonia no solo tendrá como foco la entrega de una de las estatuillas más valoradas, sino que la alfombra roja será nuevamente la pasarela de moda más importante, en la que las más renombradas celebridades lucirán diseños de alta costura que marcarán tendencia en la próxima temporada. Todo está listo para una de las noches más importantes para la industria y sus protagonistas.

La gala de los Oscars 2026: toda la información para verla

Como cada año, marzo se convirte en uno de los meses más relevantes para la industria del arte con la realización de la entrega de los premios Oscars. En este 2026, el evento que reune a los trabajadores de la industria se realizará este domingo 15 de marzo en el magestuoso teatro Dolby Theatre de Los Ángeles.

El momento de la llegada de los protagonistas de la noche, como toda la gala, será televisado con una cobertura de TNT y Max. En la Argentina, se podrá comenzar a ver a partir de las 19:00 hs con el recorrido de la alfombra roja y a las 21 hs comenzará la gala de premiación, con la cobertura para Latinoamérica del argentino Axel Kuschevatzky.

Este año, la conducción será a puro humor con Conan O'Brien, que promete llevar ingenio y frescura para una gala divertida y glamourosa, como suele ser. En cuanto a las favoritas, la película Sinner es una de las favoritas al tener un récord histórico de 16 nominaciones. "Una batalla tras otra" le sigue con 13 candidaturas. Pero también Valor Sentimental es una de las favoritas.

Además, Latinoamérica vuelve a posicionarse en la premiación con la película brasileña El agente secreto, la candidata para llevarse la estatuilla Mejor Película Internacional. En 2025, Brasil se llevó el premio con Aún estoy aquí y se espera que el país vuelva a llevarse la victoria.

En cuanto a otras de las categorías más relevantes, Michael B. Jordan por Sinner es el favorito para actor protagonista y para actriz resuena Jessie Buckley por Hamnet. Como actor de reparto Sean Penn por Una batalla tras otra podría llevarselo y Amy Madigan por La hora de la desaparición.

Lo cierto es que todas las especulaciones serán confirmadas o no este domingo 15 de marzo durante la transmisión de los Oscars 2026, evento en el que se espera con ansias al reunir a las figuras más importantes de la industria.