Belén, la película argentina elegida para los Oscars, llega a las plataformas: dónde verla y cuando

La película Belén se ha convertido en una de las grandes apuestas del cine argentino en este 2025. Elegida para representar al país en los próximos Premios Oscars, la producción formó parte de la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, cosechando críticas positivas y múltiples reconocimientos que la consolidan como uno de los títulos más relevantes de la temporada.

Dolores Fonzi en Belén

Protagonizada por Dolores Fonzi, la película ofrece un retrato potente y conmovedor de una historia real que marcó un antes y un después en el debate social argentino. Su llegada a las plataformas de streaming permitirá que más espectadores descubran este relato que combina lo íntimo y lo político con gran sensibilidad.

La trama conmovedora de Belén

Belén cuenta la historia de una mujer que enfrenta un proceso judicial tras sufrir un aborto espontáneo, en un contexto de criminalización y desigualdad. Inspirada en hechos reales, la película se centra en la lucha por los derechos reproductivos en Argentina y en cómo la justicia condiciona la vida de miles de mujeres.

La interpretación de Dolores Fonzi ha sido especialmente destacada, con una actuación que logra transmitir la vulnerabilidad y la fuerza de la protagonista. Críticos internacionales ya la señalan como una de sus mejores performances en los últimos años.

De la gran pantalla a las plataformas de streaming

A lo largo de la trama, Belén no solo expone una situación particular, sino que abre un debate profundo sobre derechos, justicia e igualdad. Su paso por festivales internacionales la convirtió en una de las producciones argentinas más comentadas del año, y ahora suma un nuevo capítulo en su recorrido.

Belén

Aunque se desconoce la fecha exacta de su estreno en la plataforma de streaming, Belén, protagonizada por Dolores Fonzi ya se perfila como una de las favoritas del público y la crítica. Su llegada al circuito digital promete expandir su alcance y darle una visibilidad global.