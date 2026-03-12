Quiénes son los finalistas de MasterChef Celebrity y cuándo es la final

Este miércoles en MasterChef Celebrity (Telefe) se vivieron momentos de suma tensión debido a que dos concursantes quedaron afuera de la gran final. La doble gala de eliminación contó con la elaboración de un plato sumamente desafiante para los ocho participantes que estaban en competencia. Sin embargo, el jurado despidió a dos de ellos trazando así quienes son los seis mejores aspirantes al premio mayor.

MasterChef Celebrity ingresó a la recta final

En la última doble gala de eliminación de MasterChef Celebrity se vivió uno de los momentos más tensos de la temporada. Ocho participantes ingresaron a la cocina con la ilusión intacta de avanzar, pero solo seis lograron superar la exigente prueba propuesta por el exigente jurado. La consigna fue trabajar con pulpo, un ingrediente complejo que exige precisión absoluta en la cocción y una combinación equilibrada de sabores para lograr un plato cien por ciento gourmets y así seguir en carrera.

El desafío no solo puso a prueba la técnica culinaria de los famosos, sino también su creatividad a la hora de presentar el plato final. En este tipo de instancias, cada detalle cuenta: desde el punto exacto del pulpo hasta la armonía entre los acompañamientos y la estética del emplatado. Los expertos en gastronomía analizaron minuciosamente cada preparación y no dudaron en marcar errores cuando ambas propuestas no estuvieron a la altura de la competencia.

Tras una deliberación cargada de tensión, el tridente de evaluadores decidió que quienes debían abandonar la competencia eran Agustín "Cachete" Sierra y Evangelina Anderson. Ambos recibieron críticas por distintos aspectos de sus platos y no lograron convencer al minucioso paladar de los especialistas, lo que significó su salida definitiva del reality a un paso de la final.

Finalistas de MasterChef Celebrity | Instagram

Los seis finalistas de MasterChef Celebrity y la fecha de la final

Con estas eliminaciones quedaron definidos los seis mejores participantes de MasterChef Celebrity. Los famosos que continúan en carrera y mantienen viva la ilusión de consagrarse campeones son Maxi López, Marixa Bali, Emilia Attias, Turco Husaín, Ian Lucas y La Reini. Cada uno deberá afrontar nuevas pruebas en los próximos programas, donde la exigencia será aún mayor y cualquier error podría dejarlos fuera del concurso.

Finalistas de MasterChef Celebrity | Instagram

A medida que el grupo se va reduciendo, el clima se vuelve cada vez más competitivo. Los participantes saben que están a un paso de cumplir el objetivo y que el margen de equivocación prácticamente es inexistente. En esta etapa del reality, los desafíos suelen combinar técnica, velocidad y creatividad; tres elementos clave para impresionar al jurado y asegurarse un lugar entre los mejores.

Finalistas de MasterChef Celebrity | Instagram

Según trascendió, la gran final de MasterChef Celebrity se emitiría en una doble gala programada para el lunes 23 y el martes 24 de marzo. El ganador se llevará un premio de 50 millones de pesos, mientras que quien obtenga el segundo puesto recibirá un importante electrodoméstico de la empresa auspiciante del programa. Con la expectativa del público en aumento -en la tv y en redes sociales- y las hornallas más famosas del mundo encendiéndose por última vez, el concurso culinario se prepara para coronar a un nuevo campeón de la edición 2025/2026.

NB