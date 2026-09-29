Pablo Codevilla y Noelia Calvo cumplen 38 años juntos: así es su historia de amor

Pablo Codevilla y Noelia Calvo cumplen este 29 de septiembre 38 años de matrimonio y celebran una historia de amor que logró mantenerse firme a lo largo de casi cuatro décadas. En un ambiente como el artístico, donde la exposición suele poner a prueba los vínculos, la pareja eligió transitar su relación con discreción, priorizando la vida familiar y la intimidad.

Así nació el amor entre Pablo Codevilla y Noelia Calvo

La historia de Pablo Codevilla y Noelia Calvo se inició a mediados de la década de 1980, cuando se conocieron durante una reunión de amigos. El encuentro tuvo lugar en un contexto alejado de los estudios de televisión y de la intensa actividad profesional que luego acompañaría la carrera de Codevilla. Según trascendió, desde el primer momento el gerente de contenidos de El Trece quedó encantado con la personalidad de Calvo, con quien rápidamente comenzó una relación.

Pablo Codevilla y Noelia Calvo en una gala del Martín Fierro//Instagram

Después de algunos años de noviazgo, la pareja decidió formalizar su compromiso y casarse hacia el final de esa década. Desde entonces, construyeron un proyecto de vida basado en el acompañamiento mutuo y en una marcada decisión de mantener los asuntos familiares fuera de la agenda pública.

El casamiento de Pablo Codevilla y Noelia Calvo//Instagram

A lo largo de los años, Pablo Codevilla recordó en distintas ocasiones la importancia de su esposa y expresó públicamente que continúa eligiéndola cada día. Además, el gerente de contenido siempre declara su amor en público en fechas especiales como aniversarios y cumpleaños, esta actitud refleja el lugar central que Noelia ocupa en su vida y el valor que ambos le atribuyen a la convivencia y al paso del tiempo.

Pablo Codevilla y Noelia Calvo//Instagram

El matrimonio también se consolidó con la llegada de sus dos hijos, Florencia y Sebastián. Al igual que sus padres, ambos crecieron alejados de la exposición mediática. Codevilla y Calvo optaron por proteger su privacidad y evitar que la popularidad del productor, actor y gerente de contenido interfiriera en la vida cotidiana de la familia.

Pablo Codevilla y Noelia Calvo junto a sus hijos Florencia y Sebastián en Magic Kingdom, Disney//Instagram

Pablo Codevilla y Noelia Calvo celebraron un nuevo aniversario a puro amor

Como cada 29 de septiembre, Pablo Codevilla optó por compartir con sus seguidores de redes sociales la celebración de 38 años junto a Noelia Calvo. Lo hizo de una manera especial con una fotografía inédita de ambos y con un mensaje más que especial que resume todos estos años de amor.

El gerente de contenido de El Trece publicó en su cuenta de Instagram el festejo junto a su esposa y la madre de sus hijos. Allí difundió unas sentidas palabras y lo acompañó con una imagen de los dos celebrando esta fecha especial. “1988-2026. 38 años. Feliz aniversario, mi amor. Juntos siempre”, escribió el productor.

Pablo Codevilla y Noelia Calvo celebrando su aniversario 38//Instagram

En la postal, ambos aparecen sonrientes frente a la cámara. Noelia Calvo sostiene un ramo de flores que recibió como obsequio de su marido, mientras que Pablo Codevilla llevó entre sus manos una fotografía con distintas imágenes de la pareja a lo largo del tiempo. El gesto funcionó como una manera de repasar los momentos compartidos y celebrar la vigencia de un vínculo que comenzó décadas atrás.