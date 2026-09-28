La nueva vida de Osvaldo Laport a los 70 años: dejó su casa de siempre, se quedó con lo que pudo y proyecta con su hija y su yerno

Osvaldo Laport atraviesa un momento marcado por cambios concretos en su vida personal, mientras continúa vinculado a nuevos desafíos profesionales. Después de muchos años instalado en un mismo lugar junto a su familia, el actor inició un proceso de reorganización personal que incluyó decisiones importantes, nuevos espacios y una mirada enfocada en los proyectos que busca desarrollar en esta etapa de su carrera. En medio de ese presente, también encontró tiempo para recuperar recuerdos y adaptarse a una dinámica diferente.

A sus 70 años, la nueva vida de Osvaldo Laport tras dejar la casa donde vivió siempre

A los 70 años, Osvaldo Laport atraviesa una nueva etapa que coincide con un momento de intensa actividad profesional. Mientras continuaba sobre los escenarios porteños con distintos proyectos teatrales, el actor decidió dejar la casa donde vivió durante más de tres décadas junto a Viviana Sáez, su pareja hace casi cincuenta años. Según reveló en una entrevista con La Nación, el proceso estuvo marcado por una mudanza tan exigente como emotiva, producto de todo lo que adquirió a lo largo de 35 años.

Osvaldo Laport y Viviana Sáenz

La salida de aquella casa no fue una decisión menor. El terreno, de grandes dimensiones, había sido escenario de gran parte de su historia familiar. Allí convivían objetos que acompañaron distintas etapas de su vida personal y profesional, muchos de ellos vinculados a recuerdos de infancia, a la historia de su familia y al crecimiento de su hija, Jazmín Laport. Cada rincón guardaba elementos que habían permanecido durante décadas y que, al momento de la mudanza, obligaron al actor a revisar qué conservar y qué dejar atrás.

El propio Osvaldo Laport destacó que el proceso implicó seleccionar cuidadosamente aquello que podía trasladar a su nuevo hogar. Herramientas heredadas, muebles construidos por él mismo y diferentes piezas acumuladas con el paso de los años formaban parte de un patrimonio cargado de recuerdos. Frente a la imposibilidad de llevar todo, optó por reciclar, reutilizar y adaptar distintos elementos de la antigua propiedad para incorporarlos a esta nueva etapa. De esa manera, parte de la historia familiar encontró un lugar en el nuevo espacio.

La casa de Osvaldo Laport

Según contó, la búsqueda de una nueva residencia tampoco fue casual. Detalló que uno de sus principales deseos era volver a conectarse con un espacio que le recordara a su infancia en Uruguay. Después de recorrer varias opciones, encontró junto a Viviana Sáez una propiedad ubicada en Benavídez, con salida al río Luján. La elección estuvo influenciada tanto por la luminosidad del lugar como por la posibilidad de mantener una relación cercana con el agua, una característica que remite a los paisajes que formaron parte de sus primeros años.

Tras años sobre los escenarios, Osvaldo Laport empezó a proyectar con su hija, Jazmín Laport

La nueva casa fue diseñada para responder a los gustos y al estilo de Osvaldo Laport y Viviana Sáez. El terreno, más compacto que el anterior pero igualmente amplio, ofrece espacios para recibir amigos, conservar recuerdos familiares y disfrutar de la compañía de sus mascotas. Además, cuenta con sectores destinados a las plantas y actividades cotidianas que forman parte de la vida de ambos. De esta manera, el cambio no implicó abandonar costumbres, sino reorganizarlas.

Osvaldo Laport, Viviana Sáez y su hija, Jazmín

Mientras acomodaba cajas y redefinía su rutina doméstica, el artista continuó desarrollando su actividad artística. Lejos de pensar en una retirada, el actor aseguró que sigue interesado en generar nuevas propuestas y evaluar alternativas laborales. Sin embargo, reconoce que atraviesa una etapa distinta, marcada por una selección más cuidadosa de los proyectos que decide encarar y por la búsqueda de desafíos que lo mantengan motivado. En ese escenario aparece un aspecto central de su presente, el trabajo compartido con su hija y su yerno, Boris Bakst.

Según contó Osvaldo Laport, actualmente analiza distintas iniciativas junto a Jazmín Laport y su pareja, en una dinámica que combina experiencia, intercambio de ideas y nuevos enfoques profesionales. Aunque evitó brindar demasiados detalles sobre los proyectos en evaluación, confirmó que parte de su energía está puesta en desarrollar propuestas junto a ellos y explorar caminos creativos en familia. La pareja inició recientemente una productora, donde piensan volcar un trabajo más personal y con mirada propia.

Osvaldo Laport, Viviana Sáez y su hija, Jazmín

Osvaldo Laport atraviesa una etapa de cambios que combina decisiones personales, una nueva dinámica familiar y proyectos en evaluación para los próximos años. Tras reorganizar gran parte de su historia de vida y adaptarse a un entorno diferente junto a Viviana Sáez, el actor continúa vinculado a la actividad artística mientras analiza iniciativas junto a su hija Jazmín y su yerno, Boris Bakst. Su presente aparece marcado por la convivencia entre la experiencia acumulada y los planes que busca concretar en adelante.

VDV