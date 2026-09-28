Entramos al baño de Zaira Nara: Estilo industrial, grifería color negro y mosaicos bicolor

Zaira Nara es una de las modelos más importantes de la industria argentina, pero también es una influencia de renovación personal y de apuestas por tendencias en todos los aspectos. Es así que se metió de lleno en la remodelación de sus propiedades. Con su innata elegancia, capturó la atención de todos al abrir las puertas de su intimidad y mostrar en detalle cómo es el baño de su casa en Buenos Aires. Este espacio residencial combina a la perfección la funcionalidad moderna con una impronta estética sofisticada. La revelación de este ambiente íntimo generó un gran impacto entre los entusiastas del diseño, quienes buscan replicar su gusto impecable y conocer los secretos detrás de sus elecciones decorativas.

El baño estilo industrial de Zaira Nara: grifería negra, mosaicos bicolor y un espacio peluquero

Zaira Nara es una de las modelos que usa sus redes sociales para compartir los momentos más importantes de sus viajes, su familia o su paso por la moda. Sin embargo, también se vuelve una inspiración del diseño y las tendencias, aunque no lo pida. Es así como terminó reflejando, en un video de rutina de teñido, el nuevo baño que tiene en su casa de Buenos Aires, y que se presenta como un verdadero santuario de relajación, donde la estética urbana se fusiona con la calidez del hogar .

El diseño destaca por un marcado estilo industrial, caracterizado por líneas limpias, mamparas de vidrio con perfiles oscuros y una notable grifería color negro mate que aporta un toque contemporáneo y sofisticada sobriedad a los grifos y la ducha. Rompiendo con la neutralidad de las paredes claras, el suelo y ciertos revestimientos incorporan mosaicos bicolor en tonos ocre y blanco, dispuestos en un dinámico patrón de damero que infunde vitalidad y un aire vintage al espacio. Una luminosa ventana de medio punto conecta el ambiente con el exterior, permitiendo la entrada de luz natural.

El baño estilo industrial de Zaira Nara: grifería negra, mosaicos bicolor y un espacio peluquero

Más allá de su función tradicional, este cuarto también se presenta como un exclusivo espacio peluquero personal. Equipado con una profunda bacha blanca de bordes redondeados y un grifo flexible extensible, el sector está perfectamente adaptado para tratamientos capilares confortables. En este rincón, Zaira aprovecha para aplicarse productos de cuidado y coloración. De esta manera, el ambiente trasciende lo puramente estético para convertirse en un área multifuncional donde el bienestar, el estilismo y el confort conviven en perfecta armonía.

El baño estilo industrial de Zaira Nara: grifería negra, mosaicos bicolor y un espacio peluquero

Las diferencias entre el baño de su casa y de la casa de Uruguay

Zaira Nara no solo tiene su casa en Buenos Aires para exponer su estilo personal. En Punta del Este, también juega con algunas apuestas, variando la propuesta estética según el entorno geográfico de sus residencias. La primera nombrada presenta una impronta marcadamente urbana y dinámica. En este espacio, predomina el estilo industrial definido por una mampara de perfilería negra, grifería moderna mate y un vibrante suelo de mosaicos bicolor en damero ocre y blanco. La luz ingresa por una ventana blanca de medio punto que se integra a un tocador de líneas curvas, consolidando un sector diseñado para la rutina diaria y el estilismo personal.

En contraste absoluto, el baño de su propiedad en Uruguay se vuelca hacia un concepto de oasis rústico y natural. Aquí, la protagonista es una imponente bañera exenta ovalada, y exenta sobre un suelo revestido de piedras. La atmósfera invita a una desconexión total mediante un gran ventanal también de medio punto, pero vestido con cortinas de lino en tonos tierra que filtran la luz solar de manera tenue y escenográfica.

Las diferencias entre el baño de su casa y de la casa de Uruguay

Mientras que el ambiente porteño apuesta por la funcionalidad sofisticada y el contraste cromático de los mosaicos, el refugio esteño rinde culto al minimalismo orgánico y al relax absoluto, priorizando texturas naturales, tonos neutros y una profunda comunión con el paisaje exterior a través de la gran tina. Zaira Nara vuelve a consolidarse como una influencia del diseño de interior, dejando en claro dos estilos diferentes que dialogan entre sí.

A.E