Pablo Echarri: “Sus hijos no tienen opinión política. No los inculcan ni los acompañan”

El actor Pablo Echarri expresó su respaldo a los padres que educan políticamente a sus hijos y cuestionó las posturas que buscan mantener a los niños alejados de las ideas políticas, en medio del debate generado por un episodio en vivo en el programa Olga. La polémica se desató tras un grito de una niña de 5 años en plena transmisión, que expresó su rechazo al presidente Javier Milei, lo que generó reacciones encontradas en el mundo de la farándula y los medios.

Pablo Echarri defendió a la niña de 5 años

Tras las declaraciones de Yanina Latorre en “El Observador”, Pablo Echarri tomó postura contraria a la conductora y se posicionó a favor de la enseñanza y discusión política en la infancia. La mediática dijo: "Una nena de 5 años no tiene manera de odiar a Milei si alguien no se lo dijo para que lo repita".

Yanina Latorre//Archivo

Ante esta opinión, el actor afirmó en “Ya fue todo”: "Los que dicen eso son los que creen que sus hijos son bobos. Tal vez, arraigados a idiosincrasias de otra época, piensan que a los chicos hay que mantenerlos lejos de las opiniones políticas".

Pablo Echarri//Archivo

Para el artista, los niños no deben ser aislados de las ideas, sino que deben aprender a comprenderlas y a formar su propia opinión. Por tal motivo, él así enseña a sus hijos. "Hay gente que hablamos de política y formamos a nuestros hijos para la vida, y hay gente que los trata como si no entendieran nada", manifestó.

Pablo Echarri//Archivo

Pablo Echarri apoya la educación política

Pablo Echarri se diferenció de las opiniones en contra de que los niños hablen de política y sostuvo: "No me sorprenden los nombres que mencionás que estén en contra". Asimismo, replanteó la manera de educar al menor: "Sus hijos no tienen opinión política, no les inculcan ni los acompañan".

Por último, Pablo Echarri mostró un claro apoyo a los padres de la niña y de la forma de crianza que eligieron. "Yo aplaudo a la nena y también a los padres que dicen lo que piensan delante de sus hijos, porque así se va forjando la mente, el corazón y el espíritu de una persona", concluyó.