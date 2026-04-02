Pablo Echarri se sinceró sobre su crisis con Nancy Dupláa: “Darte cuenta si hay un deseo de renovar o no”

Pablo Echarri y Nancy Dupláa son una de las parejas consagradas de la farándula y el espectáculo argentino. Su historia de amor comenzó a principios del 2000 cuando ambos compartían elenco en la histórica novela Los buscas de siempre. Desde ese entonces, el flechazo fue total y, tras superar algunas adversidades, lograron conformar una familia ensamblada. Sin embargo, no todo fue color de rosas debido al desgaste natural de los lazos. Es así que el artista contó cuál fue su método para enfrentar las crisis matrimoniales.

Pablo Echarri y Nancy Dupláa, un amor que perdura en el tiempo

A lo largo de estos 25 años de amor, Pablo Echarri y Nancy Dupláa supieron conformar un romance que siempre se mantuvo lejos de los escándalos mediáticos y en completa sintonía. No porque no haya dificultades o conflictos, sino que estas etapas fueron atravesadas desde el respeto, el diálogo y la construcción diaria de su vínculo como familia. Así lo expresó el intérprete en una entrevista que mantuvo junto a Ángel de Brito para el programa de streaming Bondi Live.

Pablo Echarri y Nancy Dupláa | Instagram

Allí, el galán de telenovelas abrió su corazón y se sinceró acerca de su matrimonio con la madre de sus hijos. “Es un camino constante de fluctuaciones, de avances, de evolución", comenzó diciendo de manera reflexiva. Acto seguido, amplió su explicación: "Pero la palabra evolución está obviamente tejida y atravesada por fluctuaciones, y de ese deseo de analizar cuál es el conflicto para mirar hacia afuera y ver qué es lo que hay: cuál es la propuesta hacia afuera y darte cuenta si hay un deseo de renovar o no”.

Pablo Echarri y Nancy Dupláa: de la telenovela a la vida real

Lejos de querer escapar de los conflictos, Pablo Echarri aseguró que, junto a Nancy Dupláa eligieron siempre “hacerles frente a los conflictos”. “Las crisis las sorteamos de frente, así, crudamente”, aseguró. En este plano, para la pareja es fundamental establecer una comunicación frontal y sin rodeos, donde la honestidad prevalezca, ante todo.

Pablo Echarri y Nancy Dupláa | Instagram

En este marco, hizo un paralelismo con lo que sucede en la ficción que ellos mismos formaron parte. “En las escenas de telenovelas, los conflictos inmediatos que sucedían, el 'portazo' es una realidad muy efectiva”, expuso mientras añadió: “No solamente en las telenovelas sino en la vida de las personas. El portazo, la posibilidad de dejar arriba la última palabra, esa búsqueda de intentar ganar una discusión genera este tipo de salida”.

Finalmente, Echarri dejó en claro que nunca tuvo encontronazos de esta índole con su pareja, orgulloso de construir un vínculo donde siempre se eligieron el uno con el otro. “En nosotros ha sucedido eso, no portazos. Portazos no han sucedido nunca, nunca ninguno de los dos se ha ido de la casa del otro y de la nuestra jamás”, lanzó.

Hoy, a más de dos décadas de aquel flechazo por primera vez y a punto de cumplirse 20 años de casados, Pablo Echarri y Nancy Dupláa renuevan sus votos matrimoniales de manera tácita, pero siempre priorizando su historia de amor y el respeto mutuo. De esta manera, la pareja transita una etapa de madurez emocional y conyugal, en la que el vínculo parece apoyarse más en lo construido que en lo idealizado.

NB