Pablo Rago entregó el Martín Fierro a los vecinos de su barrio: de la verdulera hasta la cajera, todos los ganadores de la estatuilla

En un gesto que trascendió las luces y el glamour de las entregas tradicionales de premios, Pablo Rago decidió darle un vuelco inesperado a los reconocimientos vinculados a los Martín Fierro. En lugar de acudir a las consabidas galas de APTRA o a la cobertura mediática habitual, el actor argentino optó por celebrar a quienes realmente forman parte de su día a día: sus vecinos y conocidos del barrio de Palermo.

Nico, "el chino mas argentino de Palermo"

Mientras el calendario del 2025 estuvo lleno de eventos oficiales de los premios —desde televisión hasta plataformas digitales—, Rago apostó por una movida íntima y espontánea. A través de sus redes sociales, el actor presentó lo que él mismo denominó su propia entrega de “Martín Fierro barriales”, un reconocimiento simbólico y afectivo para destacar a personas que rara vez reciben aplausos fuera de su comunidad.

Mery, "la mejor verdulera"

La iniciativa nació sin el respaldo de organizaciones ni acuerdos comerciales. La intención era clara: visibilizar a figuras anónimas que con su trabajo cotidiano aportan un valor indispensable al tejido social del barrio, muchas veces por detrás de los flashes y las cámaras. Con publicaciones sencillas y fotos junto a los homenajeados, Rago compartió momentos de sorpresa y alegría, generando una fuerte repercusión entre sus seguidores y, sobre todo, entre los vecinos homenajeados.

Jano, el mejor pizzero

Entre los galardonados, la lista sorprendió por su calidez y diversidad de oficios. Mery, por ejemplo, fue elegida como la mejor verdulera, destacando su trato cercano y la dedicación en su comercio de barrio. Nico recibió un reconocimiento tan original como entrañable: fue premiado como el chino más argentino de Palermo, un título que celebra su integración y presencia cotidiana en la zona.

Dany, mejor pizzera

Otros de los elegidos fueron Jano y Dany, distinguidos como el mejor pizzero y la mejor pizzera de la zona, respectivamente, ambos referentes en una pizzería local muy querida por los vecinos. A ellos se sumaron Javier, premiado como mejor encargado, y Migdalia, reconocida como mejor cajera por su dedicación al frente de un comercio. Para cerrar con un toque emotivo, la mascota del grupo, Juliana, fue homenajeada como la mejor perrita del mundo, un gesto que puso de relieve la importancia de los lazos afectivos dentro de cualquier comunidad.

Javier, mejor encargado

Más allá de los títulos, lo que destacó en cada publicación fue la decisión de nombrar y destacar a las personas por su nombre, antes que por su rol o actividad. Esta elección subraya el propósito de Rago: celebrar la humanidad, la cercanía y la calidez personal, valores que muchas veces quedan fuera de las grandes ceremonias mediáticas.

Migdalia,mejor cajera

El impacto de la iniciativa fue inmediato. Lo que comenzó como una serie de posteos terminó consolidándose en una verdadera muestra de afecto barrial. Vecinos, amigos y seguidores de Rago compartieron mensajes de apoyo y entusiasmo, celebrando una idea que despojó a los premios de su rigidez formal para devolverles su sentido más genuino: el reconocimiento al esfuerzo y a la presencia cotidiana de las personas.

En definitiva, la versión personal de los “Martín Fierro” de Pablo Rago no solo celebró oficios y rostros del barrio, sino que propuso una mirada alternativa a los reconocimientos: una donde la calidez humana y el aporte diario de las personas comunes ocupan el centro de la escena.

BR