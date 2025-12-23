Los looks coordinados de Calu Rivero, Aíto De La Rúa y su hijo Tao para un casamiento hippie chic: relajados y con mucho estilo

Calu Rivero, Aíto De La Rúa y su hijo Tao eligieron looks coordinados para un casamiento hippie chic, con prendas relajadas y detalles que marcaron una estética armónica y con mucho estilo. La propuesta se destacó por el uso de tonos cálidos, materiales naturales y diseños artesanales que acompañaron la atmósfera bohemia del evento.

Los looks de Calu Rivero, Aíto De La Rúa y Tao, su hijo, para un casamiento al aire libre

Calu Rivero, Aíto De La Rúa y su hijo Tao se mostraron con atuendos pensados para un casamiento hippie chic, en una propuesta que combinó comodidad, colores cálidos y un aire bohemio. Los tres eligieron prendas que dialogaban entre sí, manteniendo la individualidad de cada uno, pero construyendo al mismo tiempo una estética compartida.

Calu Rivero, Aíto De La Rúa y sus hijos

La familia de artistas se mostró con atuendos coordinados que respondían a una estética hippie chic, ideal para una celebración al aire libre. Los tres lucieron prendas en tonos claros, con texturas naturales y detalles que reforzaban la armonía del conjunto. La elección de los looks se mantuvo dentro de una línea relajada, sin perder la coherencia visual.

Calu Rivero optó por una blusa blanca con bordados florales en tonos suaves, combinada con una falda larga ilustrada con dibujos coloridos. El conjunto se completó con accesorios mínimos y un peinado suelto. La elección de prendas con diseño artesanal y materiales livianos reforzó el espíritu de la celebración.

Calu Rivero y Aíto De La Rúa

La actriz se mostró cómoda y conectada con el entorno, en un look que mantiene su estilismo personal y en línea con la propuesta del casamiento. La falda, con ilustraciones que parecían pintadas a mano, fue uno de los elementos más destacados del conjunto. Cada pieza de su atuendo complementó a la perfección su impronta.

Aíto De La Rúa y Tao, su hijo, se robaron todas las miradas con looks a juego

Aíto De La Rúa acompañó la estética familiar con una camisa de mangas largas beige de lino, decorada con dos flores amarillas bordadas en el frente del torso. El diseño, de corte amplio y tejido liviano, se combinó con un pantalón mostaza suelto que completaba la paleta de colores elegida por la familia. El conjunto se mantuvo dentro de una línea simple, con prendas que priorizan la comodidad.

Calu Rivero, Aíto De La Rúa y Tao

El hijo de la pareja, Tao, lució un conjunto rojo que destacaba por su color vibrante y por el corte cómodo de las prendas. El diseño se mantuvo dentro de la estética general, pero con un toque lúdico que acompañaba su edad. El niño apareció en las imágenes que posteó Calu Rivero abrazando las piernas de la actriz, en una escena familiar.

Los tres looks mostraron cómo es posible coordinar estilos sin caer en la rigidez. La familia eligió prendas que dialogan entre sí, pero que también respetan la individualidad de cada uno. La estética hippie chic se expresó en los materiales, en los colores y en los detalles artesanales que aparecieron en cada conjunto.

Calu Rivero y Aíto De La Rúa

