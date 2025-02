El lado desconocido de Pachu Peña: su nombre real, historias con Fito Páez y Luis Miguel, y el gesto que casi cambia su vida

José María Peña, más conocido como “Pachu” Peña, es uno de los humoristas más queridos de Argentina. Nacido en Rosario el 23 de agosto de 1962, su carrera despegó en Videomatch, donde formó una dupla icónica con Pablo Granados. Sin embargo, detrás de su fama hay una vida llena de anécdotas sorprendentes, desde su nombre real hasta encuentros con figuras como Fito Páez y Luis Miguel, y un gesto que casi cambia su vida para siempre. En una entrevista con Revista Pronto, Pachu respondió un cuestionario revelador, del cual se desprenden estas historias y reflexiones.

El origen de “Pachu” Peña y su encuentro con un viejo compañero del colegio: Fito Páez

El apodo que lo acompañaría toda su vida surgió de una película francesa. “Mi vieja vio una película donde aparecía un bebé que, según ella, era igual a mí. El bebé se llamaba Pachuli, que es un perfume, una amapola, y me empezó a llamar así. Luego vino un recorte y quedó Pachu”, relató el humorista. Hoy, asegura que si lo llaman por su nombre real, José María, ni siquiera se da vuelta.

Pachu creció en Rosario, cerca del Parque Independencia, y de chico soñaba con ser futbolista o policía montada, inspirado por los caballos que veía en la cancha de Newell’s Old Boys, su club de corazón.

En la primaria, compartió aula con Fito Páez. “Él iba a la tarde y yo a la mañana, pero nos enfrentábamos en partidos de fútbol”, recordó. Años después, ya famosos, se encontraron en un restaurante de Buenos Aires, pero Fito no lo reconoció. “Me sacaba por la tele, sabía que era de Rosario, pero no se acordaba de mí”, contó Pachu.

Sin embargo, otro cantante sí lo reconoció: Luis Miguel. En 1994, durante una gira del artista en Argentina, Pachu y Granados fueron invitados a verlo en Mar del Plata. “Cuando me presentaron, Luis Miguel me dijo: ‘Pachu’. Me reconoció porque veía Videomatch todas las noches”, reveló el humorista.

Pachu Peña y Pablo Granados.

Antes de convertirse en un humorista estrella de la televisión, Pachu tuvo varios trabajos. Fue cadete en un laboratorio fotográfico, vendedor en una tienda de regalos, empleado en una tabacalera y hasta ocupó un cargo importante en ventas en una multinacional. Su incursión en el humor comenzó con Mario Pergolini, grabando cámaras ocultas para La TV Ataca.

El gesto de Pachu Peña

Una de las historias más impactantes de Pachu es su ofrecimiento para donar un riñón a la ahijada de Sandra Mihanovich, Sonsoles Rey, quien es actriz y amiga de Peña. “Éramos compatibles, habíamos hecho todos los estudios”, contó. Sin embargo, los médicos le advirtieron que no era conveniente debido a su contextura física y edad. “No pudo ser, pero estuvo cerca”, dijo.

Pachu también recordó su participación en Gran Hermano Famosos en 2007, una experiencia de la que se arrepintió rápidamente. “La primera semana me divertí, después no. Me fui porque no lo disfruté”, confesó. Durante la pandemia, se ofreció como voluntario para pruebas de vacunas contra el COVID en el Hospital Militar, una decisión que le valió una medalla de honor. “Lo tengo como un trofeo”, aseguró.

Pachu Peña y su esposa.

En cuanto a su vida personal, Pachu conoció a su esposa, Felicitas Isse Moyano, en Telefe, donde ella trabajaba en vestuario. Se casaron en 1998 y, según el humorista, ella lo “banca mucho” porque conoce el medio.

Reflexiones personales de Pachu Peña

Pachu se describe como una persona sencilla, sincera y transparente, aunque reconoce que su mayor defecto es decir “sí” a todo. “Me comprometo con mucha gente y a veces termino fallando”, admitió.

Con una carrera llena de risas y anécdotas, Pachu Peña sigue siendo, en esencia, el mismo rosarino que soñaba con ser futbolista y que hoy disfruta de hacer reír a millones. “Le diría a ese joven que fui que no ha cambiado nada, que sigo siendo la misma persona”, concluyó.