De reina y total blue, el espectacular look de Letizia Ortiz que enamoró a todos

Letizia Ortiz es una de las royals más observadas por los expertos fashionistas, quienes no dudan en marcar cuáles son las tendencias que sigue cada uno de los integrantes de la Casa Real. Sin embargo, los looks de gala de las reinas son los que más llaman la atención de todos por sus excentricidades o impactos en los usuarios de las redes sociales. En las últimas horas, los reyes de España organizaron una cena en honor del sultán de Omán, y Letizia se robó la mirada de todos sus seguidores.

El rey Felipe VI y Letizia Ortiz fueron host de una cena de gala honorífica para uno de sus invitados de los últimos días, el sultán de Omán. Durante esta visita de Estado, la Casa Real recibió oficialmente en el Palacio Real de Madrid a Su Majestad el Sultán Haitham Bin Tarik, en sus mejores trajes royals. Sin embargo, muchos usuarios y expertos fashionistas quedaron enamorados del espectacular look de la reina, que marcó el azul royal como clave para robar las miradas de los presentes.

Mientras que durante la mañana optó por un vestido ceñido al cuerpo total white, con detalles de flores, por la noche Letizia Ortiz llegó al evento con un diseño de The 2nd Skin. El mismo también vistió en una cena de gala en Países Bajos, en abril de 2024, e impactó a todos sus seguidores y fanáticos fashionistas al marcar su estilo más de reina. Entre coronas y una elegante cena en el Palacio Real de Madrid, la monarca fue protagonista de las postales que compartieron desde la página oficial de Instagram.

El vestido es un diseño de invierno, perfecto para esta época del año en Europa. Completamente de un azul llamativo, cuenta con cuello caja, un cinturón con hebilla a juego, detalles de lazos en las mangas y una falda de vuelo que dan la sensación de movimiento y tamaño al atuendo. Finalmente, y como en su visita a Holanda, lo cerró con una diadema creada para la reina regente María Cristina de Austria, que está inspirada en los tradicionales tocados rusos, conocidos como kokoshnik.

Los expertos fashionistas dennotaron la repetición del atuendo de Letizia Ortiz, y muchos de sus seguidores quedaron enamorados con el look que lució durante una cena de gala en el Palacio Real de Madrid. La reina de España no duda en marcar su estilo elegante y sobrio durante diversos eventos reales, pero también deja lucir su lado más royal al momento de ser partícipe de noches de lujo, donde las visitas de Estado toman protagonismo en la agenda de la Familia Real.

