Quién es Paula, el nuevo amor de Pachu Peña: 20 años menor, hija de un famoso y perfil ultra bajo

Pachu Peña, uno de los humoristas más queridos de la televisión argentina, estaría viviendo una nueva historia de amor. A sus 63 años y con una extensa carrera en el humor y el entretenimiento, el mediático atraviesa una etapa de cambio personal después de poner fin a su relación de más de dos décadas con Felicitas Isse Moyano, madre de sus cuatro hijos.

En ese contexto afectivo llegó Paula Paparella, una mujer que sorprendió al entorno mediático por su bajo perfil y por evitar completamente la exposición. La novedad la dio a conocer Pochi, de Gossipeame, en Puro Show, donde afirmó que la pareja “está súper enamorada” y que el vínculo comenzó poco después de la separación de Pachu Peña.

Quién es Paula Paparella

Paula tiene 42 años, es hija de un reconocido estilista del ambiente artístico y creció rodeada de figuras del espectáculo, aunque siempre eligió mantenerse lejos de las cámaras. Su mundo está vinculado a la moda y la estética, pero sin rol protagónico ni presencia pública.

Paula Paparella

Según detalló Pochi, Paula no tiene hijos, lleva una vida tranquila y valora la privacidad como parte esencial de su identidad. La periodista aseguró que la pareja se conoce desde hace algunos meses, y que el vínculo fue tomando forma con naturalidad: “Están súper enamorados. Se conocieron poco después de su separación y ahora empezaron a mostrarse juntos”, explicó en el programa.

La discreción de Pachu con su nuevo interés romántico

Por los momentos, ni Pachu Peña ni Paula Paparella publican fotos juntos ni dejan rastros de su vínculo en redes sociales. Se trata de una relación que crece lejos del ruido, sostenida en la confianza y la intimidad. Personas cercanas a ambos señalan que se los ve “felices, conectados y con mucha armonía”.

Pachu Peña

Pochi resumió el vínculo con una frase clara: “Están mega enamorados”. Él aporta su humor y su calidez; ella, una energía serena y reservada. Juntos, parecen haber encontrado un equilibrio donde lo importante sucede puertas adentro. Sin anuncios oficiales ni declaraciones públicas, Pachu Peña y Paula Paparella han decidido construir su vínculo en silencio, de una manera más personal y adulta.