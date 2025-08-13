Internada por depresión y ataques de asma: Karina La Princesita y su peor momento de salud

Karina "La princesita" tiene otro semblante desde que pudo salir adelante de los momentos difíciles que le tocó atravesar tiempo atrás. En la actualidad, la artista brilla como conductora de "Algo de música" en Luzu TV y como jurado de "El regreso", el formato paralelo de "La Voz Argentina" que se emite vía streaming y busca darle una nueva oportunidad a los participantes eliminados.

Así fue el peor momento que vivió Karina La Princesita

El presente de Karina "La princesita" no se parece en nada al que vivió en 2022, donde atravesó un cuadro de asma y padeció ataques de ansiedad. En aquel entonces, la cantante se encontraba en Entre Ríos a punto de salir al escenario cuando comenzó a sentirse mal y la diagnosticaron este problema respiratorio.

"Estoy con ataques de asma. Ya estoy controlada por mi doctor y era para visar que el show no se suspende por nada", había escrito la artista en sus historias de Instagram. Pese a los síntomas, que logró controlar por su médico, decidió continuar con su agenda laboral y estar en contacto con sus fans de Concordia.

Como era de esperarse, los seguidores de Karina se preocuparon por su salud. Sin embargo, mediante otro posteo diciendo "banquenme" en alusión a que vayan a verla al show llevó tranquilidad. Ese mismo año, más precisamente semanas atrás, había contado en "Intrusos" que el peor momento de su vida fue cuando debió ser internada por una grave depresión.

El motivo que la llevó a este cuadro fueron las constantes críticas que recibía sobre su cuerpo en las redes sociales, algo que le terminó afectando a nivel emocional. "Yo la pasé muy mal, me tuvieron que internar, estaba re depresiva, con psiquiatra porque estaba muy triste”, fueron las palabras de Karina La Princesita.

Además, había expresado que "tenía un peso encima de un montón de cosas que me aguantaba que no tenía por qué". En 2022, su única hija Sol, fruto su relación pasada con El Polaco, cumplía 15 años y los preparativos de la fiesta, la entrada a una etapa más madura y el darle vuelo propio se sumaron al momento particular que estaba viviendo.

Karina La Princesita

“Te juro que me está pegando muy fuerte", aseguró y explicó que ambas tienen "una historia muy especial" porque vivieron "solas toda la vida" y su primogénita siempre fue su compañera de bebé. Asimismo, Karina había relatado que desde muy chica atravesó por situaciones traumáticas y de violencia de género y con el tiempo entendió que sus estados emocionales tenían que ver con todo lo que vivió en su infancia y juventud.

Cabe recordar que la intérprete de "La misma moneda" fue una de las primeras en concientizar sobre la salud mental en los medios y habló sobre cómo la agitada rutina que poseen los músicos termina afectando el bienestar de los mismos, algo que a ella también le ocurrió.

Actualmente, se luce en la conducción de "Algo de música" en el canal de streaming Luzu TV y es la quinta jurado de "La Voz Argentina" en la sección "El regreso", que está a cargo de Sofi Martínez. Hace poco, disfrutó de sus vacaciones en Miami y en las redes sociales se muestra más enfocada que nunca en su crecimiento profesional y personal.

De esta manera, el peor momento de salud de Karina "La princesita", quien estuvo internada por depresión y sufrió ataques de asma, quedó atrás y hoy disfruta de un presente maravilloso.