Pampita brilló como embajadora de La Semana de la Moda en Nueva York: todos los looks

Con las icónicas calles de Manhattan como inmejorable pasarela y una sesión de fotos que se robó todas las miradas, Carolina “Pampita” Ardohain dejó en claro por qué, aún después de años de trabajo frente a cámara, su carisma, magnetismo y entusiasmo se mantienen intactos y la vuelven siempre protagonista.

Desde Nueva York, Pampita habló con CARAS

"Fue espectacular. Estuvimos varias horas recorriendo Nueva York y haciendo fotos en distintos puntos de la ciudad con los looks y las fragancias de Carolina Herrera. Me encanta hacer producciones en exteriores porque pasan cosas que no podés planear: la gente, el movimiento, la arquitectura, la luz… Nueva York te va regalando escenarios todo el tiempo”, le contó a CARAS la top argentina, quien llegó al cinematográfico destino como embajadora de la casa de moda estadounidense.

Pampita, en la calles de Nueva York, posa en un descapotable rojo.

“Fue un viaje increíble, muy intenso pero lleno de momentos especiales. Estar en Nueva York durante la Semana de la Moda siempre tiene una energía única”, dijo Carolina, cuyo paso por la Gran Manzana incluyó un muy celebrado posado que emuló la famosa escena que inmortalizó la actriz Audrey Hepburn en la legendaria película “Desayuno en Tiffany's”.

Según detalló Pampita a CARAS, su agenda estuvo repleta de trabajo y disfrute. “Hicimos una producción de fotos recorriendo la ciudad, el fitting y toda la preparación de los looks. Vivimos la experiencia de Good Girl Lab y, por supuesto, uno de los momentos más esperados fue el fashion show. Me encanta todo el ritual previo: elegir el look, el make up, el pelo, prepararnos y después llegar al desfile y encontrarte con toda esa energía”, reveló Ardohain, quien en este 2026 ha sumado millas más que nunca uniendo las dos pasiones que la nutren: su trabajo como modelo y los viajes por el mundo.

Pampita evocó a Audrey Hepburn en el icónico filme “Desayuno en Tiffany's.

Así fue como, mientras sigue conquistando la escena de la moda internacional, la conductora deslumbró como una de las invitadas de lujo en el desfile de la diseñadora venezolana, donde compartió primera fila con figuras como Pamela Anderson y se fotografió junto a Herrera y el director creativo de su firma, Wes Gordon. También posó con otras celebrities como Sebastián Yatra, Valentina Ferrer, otra de las argentinas presentes, y la supermodelo Karlie Kloss, musa de la marca, imagen de su fragancia “Good Girl”, y quien cerró el desfile celebrado en la sede del Ballet de Nueva York, ubicada en el Lincoln Center, el mayor complejo cultural de la ciudad, decorado para la ocasión con un enorme jardín de tulipanes amarillos.

Para conocer la colección de primavera de la prestigiosa casa de lujo, que celebró su 45 aniversario en la Semana de la Moda, Pampita eligió un vestido midi negro de escote off shoulder, silueta al cuerpo y detalles drapeados, en total tendencia. Espléndida, acompañó la prenda con stilettos haciendo juego con tobillera incluida, sumó un clutch violeta satinado con un moño en la parte delantera y completó el outfit con aros plateados brillantes en forma de flor y anteojos de sol negros rectangulares.

Pampita con un look en última tendencia: vestido off shoulder y falda estilo balloon.

“También disfruté mucho la cena final porque fue un momento más relajado, para compartir y cerrar unos días que fueron realmente inolvidables. Nueva York es una ciudad que siempre me inspira y esta vez pude disfrutarla desde un lugar muy especial”, se sinceró Carolina, quien previo al show y desfile, impactó con otro estilismo inolvidable en la Gran Manzana. Y es que, junto a un auto descapotable rojo, Pampita realizó una sesión de fotos con otro look de la marca que reunió las últimas tendencias: un vestido negro de escote off shoulder, recorte en el torso y mangas largas, con falda corta satinada estilo balloon, a puro volumen.

También se fotografió a la salida de la emblemática tienda de la Avenida Madison, en Manhattan, y coronó su outfit con un peinado suelto de raya al costado y ondas y maquillaje elegante y minimalista.

Pampita: "No se trata de intentar ser otra persona, sino de encontrar tu propio estilo y ser fiel a eso"

—¿Cuál es su spot preferido para posar en Nueva York y por qué?

—Si tengo que elegir, me quedo con las calles de Manhattan. Me encanta esa mezcla entre los edificios, el ritmo de la ciudad y ese caos tan neoyorquino. Para una producción de moda es un escenario increíble porque cada esquina tiene personalidad y hace que las fotos tengan mucha fuerza. Además, después de tantos años trabajando como modelo, sigo disfrutando muchísimo el hecho de ponerme frente a una cámara, sobre todo cuando el contexto es tan especial.

A la izquierda, Pampita y Xuxa. A la derecha, la modelo argentina junto a la diseñadora Carolina Herrera.

—¿Cómo logra seguir tan vigente y que la convoquen para estas acciones internacionales?

—Creo que tiene mucho que ver con seguir disfrutando lo que hago y tomar cada proyecto con el mismo compromiso y entusiasmo que al principio. Llevo muchos años trabajando, pero nunca siento que ya está todo hecho. Me gusta seguir aprendiendo, renovándome, estar atenta a lo que pasa en la moda y en la comunicación y, sobre todo, ser muy profesional con cada marca que confía en mí. También creo que la autenticidad es fundamental.

—¿Cuán importante le resulta esa premisa?

—Con los años aprendí que no se trata de intentar ser otra persona o de correr detrás de todas las tendencias, sino de encontrar tu propio estilo y ser fiel a eso. Que una marca internacional como Carolina Herrera vuelva a elegirme y me permita vivir experiencias como la Semana de la Moda de Nueva York es un orgullo enorme. Lo tomo como un reconocimiento a tantos años de trabajo, pero también como un incentivo para seguir creciendo. Me siento muy agradecida de poder representar a la Argentina en este tipo de experiencias internacionales y de seguir haciendo algo que me apasiona.

Pampita junto a Carolina Adriana Herrera, directora creativa de Fragancias de la marca.

—Este viaje la llevó a la ciudad donde reside su pareja, Martín Pepa. ¿Cómo definiría la relación a distancia que mantienen y el amor que los une?

—Martín no estaba en NY durante mi visita. (La pareja viene de compartir una estadía en Ibiza, donde se reencontraron a principios de septiembre). Pero puedo decirte que esta relación me permitió conocer el amor en otro formato. Estoy muy feliz, viviendo un momento muy pleno.

Así fue el paso de Pampita por la Semana de la Moda de Nueva York, donde fue parte del gran desfile de Carolina Herrera y realizó una espectacular sesión de fotos por las calles de Manhattan.