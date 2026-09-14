Las mejores fotos de Pampita en Nueva York: se adelanta a las tendencias del verano 2027 con Carolina Herrera

La relación entre Pampita y Carolina Herrera representa la fusión perfecta entre la elegancia clásica y la sensualidad latina. Por un lado, la modelo se destaca por su estilo magnético, fresco y un carisma que transforma cualquier prenda en una declaración de sofisticación cotidiana. Por el otro, la legendaria casa de modas es el sinónimo universal de la alta costura refinada, las siluetas estructuradas y el maximalismo romántico.

Cuando ambas fuerzas se encuentran en las calles de Nueva York, el resultado es una sinergia estética arrolladora. Es así como las fotos capturadas en la Gran Manzana no solo celebran su vínculo, sino que dictan las pautas de las tendencias del verano 2027, anticipando el regreso de los colores vibrantes y los cortes fluidos.

Pampita en Nueva York de la mano de Carolina Herrera / Créditos: Carolina Herrera

Pampita en Nueva York de la mano de Carolina Herrera

Los últimos días de Pampita en la Gran Manzana fueron un reflejo exacto del pulso cosmopolita de la ciudad y el lujo internacional. En el marco de su agenda como embajadora, la modelo argentina protagonizó un fascinante recorrido urbano que incluyó una visita exclusiva a la icónica tienda insignia de Carolina Herrera, ubicada en el prestigioso corazón del Upper East Side en 954 Madison Avenue . Además, aprovechó los escenarios más cinematográficos de Manhattan para deslumbrar en sesiones de fotos únicas, posando en la imponente e histórica estación Grand Central Terminal y recorriendo las calles empedradas del bohemio West Village con looks completamente diferentes que se adaptaban a la perfección a la energía de cada rincón neoyorquino.

Pampita en Nueva York de la mano de Carolina Herrera / Créditos: Carolina Herrera

Durante este trayecto, la conductora no solo adelantó las futuras colecciones, sino que también mostró de cerca algunos de los productos de belleza y perfumería más emblemáticos de la firma. Entre ellos, destacó la presencia de la línea de maquillaje de lujo de Carolina Herrera, con sus distinguidos labiales recargables y polveras compactas de acabados dorados. El gran foco de atención fue la nueva y exclusiva versión de su fragancia estrella: el perfume Good Girl Jasmine Absolute, presentado en su inconfundible frasco con forma de stiletto negro y coronado con una delicada flor blanca. El clímax de este viaje se vive este lunes 14 de septiembre, con el esperado desfile de la marca bajo la dirección de Wes Gordon, donde Pampita compartirá la primera fila con celebridades como Katie Holmes, Elle Fanning y las hermanas Paris y Nicky Hilton.

Pampita en Nueva York de la mano de Carolina Herrera / Créditos: Carolina Herrera

Las tendencias del verano 2027 que impuso Pampita y Carolina Herrera

La alianza entre Pampita y Carolina Herrera dejó una huella imborrable en las calles de Nueva York, dictando las pautas estilísticas que dominarán el verano 2027. Con el asfalto neoyorquino como pasarela, la modelo argentina se convirtió en el lienzo perfecto para exponer la visión renovada de la maison , elevando propuestas que entrelazan el dramatismo clásico con la audacia contemporánea.

El primer gran acierto visual se centra en un look total black de fuerte impronta cinematográfica. Se trata de un minivestido estructurado que destaca por su sensual escote off shoulder y mangas largas, combinado estratégicamente con un audaz recorte o cut out en la zona del torso. El verdadero protagonismo de la pieza lo gana su falda corta satinada estilo balloon, repleta de pliegues que aportan un volumen arquitectónico y teatral. Este estilismo se completó con sandalias negras de tiras finas cruzadas sobre el empeine y anteojos de sol de formato maxi.

Las tendencias del verano 2027 que impuso Pampita y Carolina Herrera / Créditos: Carolina Herrera

Por otro lado, la versatilidad de la propuesta se manifestó a través de un elegante vestido largo de impronta romántica. El diseño se distingue por su fondo negro cubierto en su totalidad por un estampado floral en tonos violetas y azules, muy característico del maximalismo de Carolina Herrera. Con mangas largas, un delicado cuello cerrado y sutiles frunces en el eje central de la prenda, se ciñe suavemente al cuerpo para realzar la figura con absoluta fluidez.

Estas elecciones no son aisladas; coinciden con el rumbo tomado por otras firmas de alta costura a nivel internacional. El regreso definitivo de la silueta balloon y las texturas satinadas, la vigencia de las aberturas cut out para romper la rigidez sastrera y la apuesta por maxiflores tridimensionales o estampadas consolidan un verano 2027 donde la moda abandona temporalmente el minimalismo absoluto para abrazar la opulencia, las texturas con movimiento y la sofisticación integral.

Las tendencias del verano 2027 que impuso Pampita y Carolina Herrera / Créditos: Carolina Herrera

Pampita tuvo el privilegio de adentrarse por completo en el corazón de la firma al recorrer minuciosamente las exclusivas perchas de la maison . En este espacio íntimo, la modelo pudo seleccionar personalmente sus looks favoritos, aquellos que encapsulan a la perfección su visión para la próxima temporada . Entre una sofisticada propuesta de vestido corto total black, vestidos de gala con estampados florales maximalistas en tonos rojos y verdes, sofisticados abrigos y conjuntos en un vibrante rosa fucsia, se reafirma el estatus de ícono internacional, y se demuestra cómo la conductora logró fundirse por completo con la identidad de Carolina Herrera.

Créditos: Carolina Herrera

A.E