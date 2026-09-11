Botas XL de cuero: Pampita, Mery del Cerro y Juli Poggio muestran cómo llevar esta tendencia

Pampita, Mery del Cerro y Juli Poggio conquistaron a sus miles de seguidores de las redes sociales al mostrarse con botas XL de cuero. Este calzado vuelve a ganar protagonismo y se convierte en una de las apuestas más fuertes de la temporada. Las modelos lo saben, por lo que no dudaron en incorporarlo a sus looks con propuestas bien diferentes.

Pampita, Mery del Cerro y Juli Poggio enseñan distintas maneras de usar las botas XL

Las botas XL de cuero vuelven a posicionarse como uno de los grandes protagonistas del invierno. Sin embargo, también prometen convertirse en el calzado elegido para elevar los looks de los próximos meses del año. De caña extra larga, con diferentes alturas, colores y terminaciones, este modelo tiene la capacidad de transformar por completo un outfit y aportar una cuota de impacto.

La tendencia ya encontró a sus primeras referentes entre las famosas argentinas. Pampita, Mery del Cerro y Juli Poggio apostaron por las botas XL de cuero y demostraron que no existe una única manera de incorporarlo al guardarropa. Cada una eligió un modelo diferente y lo combinó con prendas que reflejan su propia impronta.

Pampita con botas XL de cuero y look cowboy en tonalidad marrón

Pampita se inclinó por una versión marrón de cuero, de caña alta y con una marcada inspiración western. El diseño se destaca por sus detalles trabajados sobre la superficie y su taco ancho, que le aporta una estética más de inspiración texana. La conductora combinó las botas XL con un short de cuero o efecto cuero en color marrón, generando una continuidad cromática con el calzado. Por encima llevó una musculosa al cuerpo en tono chocolate, de tiras finas y escote redondeado, que reforzó la paleta de colores tierra elegida para el outfit.

Un cinturón marrón con hebilla metálica completó la propuesta y funcionó como nexo entre las distintas prendas. El resultado fue un look de inspiración cowboy, pero llevado a una versión urbana y femenina, donde las botas se convirtieron en las grandes estrellas.

Mery del Cerro, por su parte, eligió unas botas XL de cuero en color vino, aunque con una silueta completamente diferente. El modelo tiene una caña amplia y flexible que genera un efecto arrugado o slouchy, en contraste con las versiones más rígidas y ceñidas a la pierna.

Mery del Cerro impactó con sus botas XL de cuero en color vino

Su elección demuestra que las botas XL también pueden incorporarse a outfits más descontracturados: una camisa blanca y amplia, y falda corta con volumen. Un look moderno y con personalidad que pone el foco en su calzado. Juli Poggio, por su parte, eligió la versión más contundente de las tres: botas XL negras de cuero, con una caña amplia y una suela de inspiración más robusta. A diferencia de las propuestas de Pampita y Mery del Cerro, la bailarina llevó el calzado hacia una estética boho y festivalera.

Juli Poggio apostó a un look osado donde sus botas XL de cuero fueron protagonistas

Las botas XL de cuero fueron combinadas con mini falda con flecos, medias translúcidas y un top corto con transparencias y detalles. Además, Juli Poggio sumó un sombrero de ala ancha en color marrón, que terminó de definir la inspiración del conjunto. La mezcla de negro, marrón y texturas hizo que el outfit tuviera una impronta más audaz.

Pampita, Mery del Cerro y Juli Poggio confirman la versatilidad de las botas XL de cuero

Los looks de Pampita, Mery del Cerro y Juli Poggio dejan en claro que las botas largas XL de cuero son mucho más versátiles de lo que podría parecer. Mientras la empresaria las lleva hacia una estética western, la artista apuesta por una versión sofisticada y relajada y la ex Gran Hermano las incorpora a un conjunto de inspiración boho.

El denominador común en sus looks es la caña extra larga, que convierte a este calzado en el punto focal del outfit. Para quienes buscan incorporarlas a sus looks, las opciones van desde combinarlas con shorts y prendas al cuerpo hasta llevarlas con camisas oversize, minis o conjuntos con transparencias.

De esta manera, Pampita, Mery del Cerro y Juli Poggio muestran cómo llevar las botas XL de cuero, que marcan tendencia y son capaces de adaptarse a diferentes estilos. El diseño y altura de este calzado logra impactar y transformar cualquier atuendo, convirtiéndose en el protagonista absoluto.