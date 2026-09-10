Pampita mostró su inesperado truco para lograr un peinado perfecto: "El verdadero"

Pampita siempre luce un peinado impecable en cada producción, evento o sesión de fotos. Sin embargo, detrás de esos looks hay un trabajo que pocas veces queda registrado. Esta vez, su peluquero compartió un inesperado video en redes sociales y mostró cómo es uno de los momentos previos a una producción de la modelo.

Pampita sorprendió a sus seguidores con un truco para conseguir un peinado perfecto.

Pampita mostró su mejor truco para lograr un peinado perfecto

En las imágenes que subió Valentine Pinal en sus historias de Instagram, que fueron acompañadas por la frase “El verdadero detrás”, se puede ver a Pampita recostada en el piso del baño, con la cabeza apoyada sobre el mármol de la ducha, mientras el estilista se ocupaba de lavarle y enjuagarle el cabello directamente allí.

Pampita mostró el detrás de escena de su peinado para una sesión de fotos.

La particular escena dejó en evidencia el detrás de escena menos glamoroso de los peinados que luego se lucen frente a las cámaras. Lejos de los flashes y de las producciones terminadas, la modelo se mostró relajada y se prestó al divertido momento junto a su peluquero, quien registró la situación y ella decidió compartirla con sus seguidores.

El video rápidamente llamó la atención por la particular posición de Pampita y por mostrar una parte de la preparación que habitualmente queda fuera de cámara. Así, Vaentine reveló que para conseguir uno de sus característicos peinados perfectos también hay que pasar por escenas tan inesperadas como esta.

El secreto de belleza low cost que Pampita contó en televisión

El cuidado de su imagen también fue motivo de una particular confesión de Pampita en Los 8 escalones. Hace unos años, mientras participaba del programa conducido por Guido Kaczka, la modelo aprovechó una pregunta sobre el aloe vera para compartir uno de sus secretos de belleza.

Pampita deslumbra con cada uno de sus peinados.

“Es buenísima para la piel”, aseguró en aquella oportunidad. Según contó, al cortar la planta al medio y aplicar su contenido sobre el rostro se podía conseguir un efecto beneficioso para la piel. Incluso invitó a quienes tuvieran aloe vera en sus casas a probarlo.

El comentario surgió de manera espontánea durante el programa y rápidamente llamó la atención en redes sociales. Así, entre trucos caseros y preparativos que pocas veces llegan a las cámaras, la conductora vuelve a mostrar que detrás de su imagen siempre hay un costado mucho más cotidiano y descontracturado.