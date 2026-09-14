Así fueron las vacaciones de Angel de Brito en Mendoza: "Cabalgata por la Cordillera, asado y amigos"

En medio del vertiginoso ritmo de la televisión y los escándalos del mundo del espectáculo, Ángel de Brito decidió dar un respiro a su agenda mediática y desconectarse por un tiempo en Valle Uco, Mendoza. El reconocido conductor de LAM (América TV) compartió las mejores postales de sus vacaciones en su cuenta de Instagram.

Ángel de Brito se animó y recorrió el Valle Uco a caballo

El destino elegido por Ángel de Brito fue Valle de Uco, en la provincia de Mendoza, una región famosa por sus extensos viñedos, sus montañas imponentes y su paisaje de ensueño. Allí, el periodista compartió momentos especiales rodeado de amigos, realizando actividades al aire libre que le permitieron escapar del estrés cotidiano y reencontrarse con la naturaleza en su estado más puro.

Ángel de Brito en Mendoza//Instagram

El itinerario de la escapada incluyó una cabalgata por la cordillera. La jornada comenzó temprano, con el grupo preparado con ropa térmica y accesorios adecuados para el clima de montaña. El conductor lució una campera azul, anteojos de sol y ropa de abrigo, mientras montaba un caballo marrón que parecía cómodo en el terreno cubierto por sectores de nieve y vegetación baja.

Ángel de Brito en una jornada de cabalgata en Mendoza//Instagram

Las imágenes compartidas por él mismo muestran un paisaje de postal: montañas cubiertas de nieve, un cielo nublado y un sendero rodeado de arbustos y rocas. En varias fotografías, el conductor aparece sosteniendo una copa de vino, disfrutando de la tranquilidad del momento mientras el animal se mueve con calma por los caminos de tierra.

Ángel de Brito en Mendoza//Instagram

Dos reconocidas panelistas de LAM acompañaron a Ángel de Brito por Mendoza

Durante la cabalgata, Ángel De Brito no estuvo solo, sus compañeras en el programa LAM, Denise Dumas y Carolina Molinari, también formaron parte de esta experiencia. Molinari, con una campera negra y anteojos oscuros, se mostró disfrutando del recorrido desde su caballo, capturando la belleza del paisaje y la emoción del momento.

Ángel de Brito con Carolina Molinari en Mendoza//Instagram

Por su parte, la esposa de Campi optó por un sombrero de ala ancha y una campera negra, y compartió imágenes en las que aparece cabalgando sobre un caballo blanco. En ellas, se puede ver cómo avanzan en fila, atravesando senderos rodeados de nieve, piedras y vegetación baja, mientras la cordillera cubierta de nieve se extiende como un fondo majestuoso.

Denise Dumas, Caro Molinari, Ángel de Brito y amigos en Mendoza//Instagram

La jornada no solo incluyó cabalgatas, también sumó un típico asado al aire libre, en un rincón que parecía sacado de un cuadro. Entre risas y buena compañía, los amigos disfrutaron de carnes y verduras, en un ambiente distendido y con la vista puesta en la naturaleza que los rodeaba. “Cabalgata por la Cordillera, asado y amigos. ¿Hay mejor domingo?”, expresó el conductor del ciclo de espectáculos.

Ángel de Brito disfrutando de un asado con sus amigos en Mendoza//Instagram

Ángel de Brito disfrutando de un asado con sus amigos en Mendoza//Instagram

La escapada de Ángel de Brito en Valle de Uco, Mendoza, fue, sin duda, un descanso merecido. La experiencia fue un momento de desconexión total, donde el sonido del viento y el canto de los pájaros reemplazaron por unas horas las noticias, las cámaras y el ritmo acelerado de la televisión.