Pampita volvió a demostrar que vale la pena tener en el armario el mismo diseño de una prenda pero en diferente tonalidad. Así como apoya la moda circular y usa más de una vez un atuendo, la modelo también propone una nueva tendencia: mismo diseño, pero diferente. A través de su red social de Instagram, sus seguidores notaron este detalle y coincidieron en que su decisión fue acertada.
Pampita impone una nueva tendencia: mismo diseño, pero diferente vestido
Pampita marca tendencia con su estilo sofisticado y minimalista. Esta vez, la conductora de "Los 8 escalones" se mostró con un outfit que sigue su clásica estética y deslumbró a los televidentes. Por supuesto que la top model se fotografió con esta vestimenta y recibió una lluvia de halagos en su cuenta de Instagram.
La misma tenía como protagonista a un vestido corto de silueta evasé en color negro, que acompañó con un clean look: peinado recogido y tirante, y maquillaje glowy en tonalidades nude. Para acompañar su estilismo, decidió llevar accesorios pequeños como anillos y aros.
Posando sonriente y dejando ver en detalle su diseño elegante con aire juvenil y romántico, Pampita cautivó una vez más a los usuarios con su propuesta. En esta ocasión, escogió este vestido en un tono atemporal, elegante y favorecedor que lució en su nuevo programa en eltrece.
Hace algunas semanas, Pampita había optado por el mismo pero en un color más vibrante y para otro tipo de ocasión. Un paseo por las calles de Nueva York, disfrutando de sus vacaciones y del buen clima, fue la excusa perfecta para estrenarlo. En rojo cereza, este vestido de escote cuadrado y falda con volumen, que resalta su espléndida figura, se llevó todas las miradas. Por esta razón, la empresaria no dudó en adquirir otra prenda similar en una opción más sobria y minimalista.
En aquella ocasión, este vestido rojo estuvo acompañado por unas sandalias al tono con taco fino y una clásica cartera negra con cadena dorada, logrando un mix perfecto entre lo elegante y lo canchero, ideal para una salida al aire libre donde se busca estar cómoda y a la moda. Asimismo, completó su look con un cabello suelto y lacio y un makeup, que destacó su mirada con sombras tierra y sus labios con labial rosa nude.
Sin dudas, dos vestidos con dos colores diferentes pero un mismo diseño y resultado: Pampita impuso una nueva tendencia y reafirmó por qué es una referente de estilo, capaz de darle personalidad a cada look sin importar la tonalidad elegida.