Luego de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, la conductora comenzó a acercarse más a su expareja Maxi López y dejar en claro que pudieron dar vuelta la página. Tal es así que, según trascendió, el exfutbolista podría compartir más tiempo con ella si es que toma una decisión clave en lo laboral.

Maxi López, otra vez cerca de Wanda Nara: el motivo

Maxi López vive en Suiza junto a su esposa, Daniela Christiansson, y su hija Elle. Este año, su pareja reveló que se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo. En medio de este feliz presente, el empresario habría recibido una propuesta laboral que lo uniría a su ex, Wanda Nara.

El periodista Santiago Riva Roy fue el encargado de contar en Bondi Live que la misma tiene que ver con la vuelta de Masterchef, que conducirá la mediática en Telefe, y que fue ella quien lo convenció junto a la producción para que se sumara al ciclo culinario. Finalmente, el panelista aseguró que Maxi López aceptó formar parte y que se prepara para trabajar junto a la madre de sus hijos, Valentino, Benedicto y Constantino.

Maxi López junto a su familia

"Lo terminaron de convencer en estos días", informó Santiago Riva Roy en el ciclo de streaming. La noticia causó revuelo en las redes sociales, pese a que todavía el exjugador no confirmó nada al respecto, y muchos usuarios hicieron hincapié en cómo se sentirá Mauro Icardi al verlos juntos en televisión.

Debido a que su vida personal y laboral se encuentra en Europa, Maxi López se encontraría organizando su agenda para poder dividir sus días entre Suiza y Argentina. Allí, deberá seguir acompañando a su esposa embarazada y estar presente para su pequeña hija como también llevando adelante sus negocios, mientras que acá podrá estar cerca de sus hijos varones y realizar el formato de cocina.

Maxi López y Wanda Nara

Otro tema que aún está debatiendo con los productores del reality, según explicó el comunicador, sería el cachet de su presencia. Algo que, por el momento, no estaría definido. Sin embargo, su confirmación habría causado alegría y muchas expectativas ya que estará al lado de Wanda Nara.

Cabe recordar que, hace algunos meses, la cercanía entre Maxi y Wanda causó sospechas de tener algo más que una buena relación por sus hijos en común. Sin embargo, él tiró por tierra todo tipo de versiones que lo unían sentimentalmente a su ex, mostrándose súper enamorado y feliz con su familia, mientras que ella lo describió como un "hermano".

Wanda Nara y Maxi López

Por otro lado, la cantante reveló que había propuesto a Juan Carlos Icardi, padre de Mauro Icardi, para sumarse a Masterchef, pero su exsuegro no aceptó la oferta laboral, ya que prefería mantenerse alejado del foco mediático. No obstante, Wanda redobló la apuesta y propuso a su ex, quien denunció al futbolista del Galatasaray para que no se acercara ni tuviera vínculo con sus hijos.

Así lo contaron en Intrusos, donde aseguraron que con esta demanda Maxi también entendió que es "mejor negocio estar de acuerdo con Wanda que tenerla en contra". Asimismo, explicaron que su pedido tiene que ver con los dichos de uno de sus hijos que quedó registrado en el informe del colegio al que asiste. De esta manera, Maxi López y Wanda Nara se mostrarán nuevamente juntos en Masterchef.