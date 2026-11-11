Pampita viajó a Luján y acampó junto a miles de fieles para volver a presenciar la misa del papá León XIV 

Pampita vuelve a llamar la atención en redes sociales. La top model viajó a Luján y se mostró acampando junto a miles de fieles para presenciar la misa del Papa León XIV. Tras presenciar el evento que se realizó en el Monumento de los Españoles, la empresaria decidió vivir otra jornada especial.

Las fotos de Pampita en Luján para ver al Papa León XIV: llegó de madrugada y compartió su experiencia

Carolina "Pampita" Ardohain volvió a demostrar su devoción religiosa y viajó a Luján para participar de la última misa del papa León XIV en la Argentina. Después de haberlo visto de cerca durante la multitudinaria celebración en el Monumento de los Españoles, en Palermo, la modelo decidió trasladarse hasta la ciudad bonaerense para vivir nuevamente un encuentro con el Sumo Pontífice. Esta vez, lo hizo junto a miles de fieles y lejos de los espacios reservados para invitados especiales.

A través de sus historias de Instagram, Pampita compartió algunas postales de la experiencia. Llegó alrededor de las tres de la madrugada de este miércoles 11 de noviembre, acompañada por Estefanía Novillo y otras amigas, con quienes caminó varias cuadras para conseguir un lugar cercano al escenario donde León XIV encabezará la celebración religiosa.

Las fotos de Pampita en Luján para ver al Papa León XIV: llegó de madrugada y compartió su experiencia

Con un look relajado y cómoda para pasar varias horas al aire libre, Pampita se mostró feliz y entusiasmada por volver a encontrarse con el Papa. En una de las imágenes que publicó, posó de noche con la Basílica de Luján de fondo y dejó ver la expectativa que tenía por participar de la ceremonia.

Cabe recordar que la misa está prevista para las 10 de la mañana en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján y forma parte de las actividades de despedida del Santo Padre, quien luego partirá desde el aeropuerto internacional de Ezeiza rumbo a Perú.

Las fotos de Pampita en Luján para ver al Papa León XIV: llegó de madrugada y compartió su experiencia

El acampe que no fue de Pampita en el Monumento de los Españoles

La nueva experiencia de Pampita en Luján también se da después de la repercusión que tuvo su participación en la misa del papa León XIV en Palermo. Días antes de la llegada del Pontífice, la conductora había contado públicamente que tenía todo organizado para acampar junto a sus amigas y esperar durante más de 12 horas para conseguir un buen lugar frente al Monumento de los Españoles.

"Ya tengo la bolsa de dormir, todo. Me voy con el bolsito", había adelantado durante una entrevista, al explicar que su intención era vivir la celebración entre los miles de fieles que se acercarían para verlo. Sin embargo, el lunes 9 de noviembre su presencia en la misa tomó otro rumbo.

Pampita

Pampita fue una de las invitadas que accedieron a la denominada "carpa VIP", un espacio reservado que generó polémica por la presencia de personalidades del espectáculo, empresarios y funcionarios en las primeras filas, con una ubicación privilegiada frente al altar. Entre las figuras que también participaron de ese sector estuvieron Valeria Mazza, Florencia de la V y Yanina Latorre, entre otras celebridades. La situación despertó cuestionamientos en las redes sociales, especialmente por el contraste entre los invitados especiales y los miles de fieles que aguardaron durante mucho tiempo para presenciar la ceremonia.

Ahora, después del encuentro con los jóvenes que León XIV encabezó el martes por la noche en Palermo, Pampita viajó a Luján y acampó junto a miles de fieles para volver a presenciar la misa del papá León XIV. Esta vez, eligió el camino de la espera y la cercanía con la multitud. Fiel a su estilo, la llegada al lugar en horas de la madrugada fue registrada en su cuenta de Instagram.