Laurita Fernández presentó a su novio Matias Busquet y cautivó con su look shinny

Por primera vez, Laurita Fernández se mostró públicamente junto a su novio Matías Busquet a la gala solidaria de Fundaleu. Para la ocasión, la actriz eligió un sofisticado vestido shinny que se llevó todas las miradas y habló de su relación con el polista.

Laurita Fernández sorprendió al presentar a su pareja Matías Busquet

Laurita Fernández volvió a convertirse en una de las grandes protagonistas de una gala. La conductora asistió junto a su novio, Matías Busquet, a la tradicional gala solidaria de Fundaleu y protagonizó un momento muy especial: presentó por primera vez en vivo a su pareja, con quien mantiene un vínculo que hasta ahora había elegido transitar con mucha discreción.

La aparición de ambos no pasó inadvertida. Sonrientes y muy elegantes, Laurita Fernández y Matías Busquet posaron juntos frente a las cámaras en la alfombra roja del evento, donde se mostraron relajados y cómplices. De esta manera, ella dio un paso más en la exposición de su relación con el polista, que hasta el momento había mantenido alejado de los flashes y de la escena mediática.

Laurita Fernández y Matías Busquet posan juntos por primera vez ante las cámaras (Crédito: RS Fotos)

El noviazgo entre Laurita Fernández y Matías Busquet comenzó después de la separación de la actriz de Claudio “Peluca” Brusca, en 2025. Según contó la artista tiempo atrás, inicialmente él había intentado contactarla a través de las redes sociales, aunque ella no le había respondido. Sin embargo, volvieron a cruzarse y finalmente decidieron conocerse. Desde entonces, la relación avanzó de manera discreta y ambos eligieron mantener buena parte de su intimidad lejos de la exposición pública.

En una entrevista durante un móvil para LAM (América TV), desde la gala de Fundaleu, Laurita Fernández se refirió a la personalidad de su pareja y explicó que él intenta mantenerse alejado de las cámaras mientras la acompaña en su vida cotidiana. "Él se dedica a otra cosa, está tratando de acompañarme. Estamos inmersos en lo nuestro, es súper nutritivo y me desconecta", expresó enamorada.

Laurita Fernández y Matías Busquet en la gala solidaria de Fundaleu (Crédito: RS Fotos)

A pesar de que la relación ya era conocida públicamente, Laurita Fernández y Matías Busquet suelen cuidar especialmente su intimidad. Una muestra de ello fue el viaje que realizaron juntos a París en julio pasado. Durante su estadía en la capital francesa, la empresaria compartió con sus seguidores diferentes imágenes de los recorridos y momentos que disfrutó durante el viaje. No obstante, mantuvo la misma postura que había adoptado desde el comienzo del romance: mostrar algunos detalles de su vida sin exponer demasiado a su pareja.

La gala de Fundaleu, entonces, significó una excepción a esa regla. Por primera vez, ambos se mostraron juntos ante las cámaras y posaron como pareja en un evento público, mientras Laurita se destacó además con un look con efecto shiny en tendencia.

El look de Laurita Fernández para un evento solidario: brillo, glamour y elegancia

Laurita Fernández apostó por una de las tendencias que continúa ganando protagonismo en los looks de noche: el efecto shiny. La conductora se presentó al evento solidario de Fundaleu con un vestido largo, entallado y de silueta columna, que acompañó su figura hasta el piso y se destacó especialmente por su superficie completamente cubierta de pequeñas aplicaciones brillantes.

Laurita Fernández impactó a todos con su vestido elegante y brillante (Crédito: RS Fotos)

El diseño, en una delicada tonalidad rosa empolvado cercana al champagne, posee un escote recto y tirantes finos, mientras que el entramado de pequeñas piezas luminosas generaba un efecto de destellos con cada movimiento. El resultado fue un look sofisticado y femenino, pensado para captar la luz y convertirse en el centro de todas las miradas.

La elección se inscribe en una tendencia que pisa fuerte en la moda de fiesta: las prendas de acabado metalizado, las texturas con strass y los tejidos brillantes dejaron de ser exclusivos de grandes eventos de gala para convertirse en una de las apuestas favoritas cuando se busca un outfit impactante.

De esta manera, Laurita Fernández presentó a su novio Matias Busquet en la gala de Fundaleu y cautivó con su look shinny. La bailarina llamó la atención al llegar acompañada por el polista y lucir un atuendo sofisticado, repleto de brillos y en color rosa empolvado.