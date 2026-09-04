Duelo de looks: Pampita y Juana Viale apuestan a los vestidos drop waist, un ítem infaltable para esta primavera

La primavera ya se respira en el aire y con ella llega la renovación del guardarropa. Las celebridades como Pampita y Juana Viale dieron el puntapié inicial a la temporada de eventos con una elección estilística contundente: el vestido drop waist.

Esta silueta, caracterizada por una cintura caída que se desplaza hacia las caderas, es la gran protagonista que destrona al clásico corte empire —aquel diseño de cintura muy alta ubicado justo por debajo del busto que popularizó la moda neoclásica— y promete dominar las calles y las red carpets en los próximos meses. Lejos de ser una novedad, este corte evoca los años 20 con un aire renovado, más relajado y ultra femenino.

Pampita con un vestido de encaje drop waist, donde se marca la cadera

Juana Viale: la apuesta audaz de cintura baja

Para su programa de televisión, Juana Viale optó por una versión arriesgada y nocturna de la tendencia. La conductora lució un minivestido strapless en un tono marrón chocolate profundo que resaltaba su bronceado.

La prenda presentaba un corset ajustado en el busto, que definía la parte superior de su silueta. La cintura caída se situaba justo a la altura de las caderas, desde donde nacía una falda globo con mucho movimiento, creando un contraste de volúmenes muy interesante.

Juana Viale mini vestido chocolate de cintura baja

Este diseño, con reminiscencias flapper pero modernizado por el largo mini y el color oscuro, acentuaba las piernas kilométricas de la conductora. Para complementar el look, eligió unas sandalias altísimas de tiras finas cruzadas en el tobillo, que alargaban aún más su figura. El estilismo de Juana demostró que la cintura baja puede ser sexy y transgresora, alejándose de la dulzura que suele asociarse a este corte. Su cabello suelto y maquillaje natural completaron un outfit que no pasó desapercibido.

Pampita apostó por un vestido con aires románticos en verde esmeralda

Por su parte, Pampita optó por una interpretación más romántica y diurna del drop waist. Durante una escapada, la modelo y conductora eligió un vestido largo de encaje color verde esmeralda, perfecto para la estación de flores. La prenda, de tirantes finos, presentaba un cuerpo ajustado que se prolongaba hasta la cadera baja, donde una costura horizontal daba paso a una voluminosa falda escalonada con transparencias en el bajo, aportando frescura y movimiento.

El vestido drop waist de Pampita con aires románticos

El encaje floral y el color vibrante realzaban la belleza natural de Pampita, quien posaba sonriente en un entorno de piedra. El vestido, por su caída fluida y textura liviana, resultaba ideal para un día de sol primaveral. Para complementar su look de viaje, optó por unas sandalias planas nude y un pequeño bolso de mano blanco cruzado, logrando un equilibrio entre sofisticación y comodidad. Su melena oscura suelta y unas gafas de sol negras completaron un estilismo impecable y relajado, reafirmando su estatus de icono de estilo.

Claves de estilo para adoptar el drop waist

A la hora de incorporar el vestido drop waist al guardarropa, una de las claves está en equilibrar las proporciones. Si elegís una falda voluminosa como la de Juana o Pampita, lo ideal es mantener la parte superior más ajustada para definir la silueta. Un corset o un top ceñido pueden funcionar muy bien para generar ese contraste.

Otro punto importante es encontrar el largo que mejor se adapte a cada estilo. El drop waist no es exclusivo de los vestidos largos ni de los minivestidos: también se puede encontrar en faldas midi o vestidos tubo con la cintura caída, una alternativa que permite adaptar esta silueta a diferentes tipos de cuerpo y ocasiones.

El audaz mini vestido drop waist de Juana Viale

Los accesorios también pueden ayudar a potenciar el efecto. Un cinturón fino ubicado en la cintura caída puede acentuar aún más esta característica, mientras que unos zapatos de taco alto ayudan a estilizar la figura cuando se combina con una falda de mayor volumen. La elección de los complementos permite, además, llevar el mismo corte hacia estilos completamente diferentes.

La versatilidad es otra de las grandes ventajas de esta silueta. Como demostraron Pampita y Juana Viale, el drop waist puede funcionar tanto de día como de noche. Para una propuesta diurna, las telas livianas y los estampados aportan frescura, mientras que para la noche se pueden elegir materiales como el satén, tonos oscuros o diseños más ajustados.