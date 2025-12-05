La nueva túnica tendencia de Pampita para el verano 2026

Pampita mostró la nueva túnica tendencia para el verano 2026 con un look que captó la atención en la semifinal del Abierto de Polo. La elección de esta pieza se convirtió en referencia inmediata dentro de las propuestas estivales. El diseño, con estampado inspirado en la naturaleza y un corte contemporáneo, aportó movimiento y frescura.

Pampita marca tendencia con la nueva túnica de la temporada de verano

Pampita presentó la nueva túnica tendencia para el verano 2026 en un evento que reunió moda y estilo. Con un diseño que combina frescura y sofisticación, la modelo marcó un anticipo de lo que se verá en la próxima temporada. La elección de esta pieza se destacó por su versatilidad y por la manera en que acompañó la jornada.

Pampita

La reconocida modelo volvió a marcar estilo en uno de los eventos más destacados de la temporada. Junto a su pareja, Martín Pepa, asistieron a la semifinal del Abierto de Polo con un vestido que rápidamente se convirtió en tendencia. La pieza, firmada por FARM Rio, fue presentada como una reinvención contemporánea de la túnica, un clásico que regresa.

En diálogo con revista CARAS, Mariano Lobera, Director Regional de la marca, explicó: “Se podría considerar una reinterpretación contemporánea de la túnica. Mantiene la fluidez de la túnica, pero con un corte más actual, pensada para estilizar y aportar estructura sin perder comodidad”. Esta visión marca la búsqueda por prendas versátiles que se adaptan a distintos momentos del día.

Pampita y Martín Pepa

El vestido que Pampita eligió es un maxi con mangas amplias y caída suave, detalles que aportan dinamismo y acompañan cada movimiento. El estampado Mar de Ondas es protagonista absoluto por su inspiración en el océano; transmite la esencia tropical y artística que define el ADN de FARM Rio. La elección de este motivo refuerza la idea de un verano ligado a la naturaleza, con colores y formas que evocan paisajes marítimos.

El look de Pampita que marcó la jornada e impone la nueva tendencia del verano 2026

En este contexto, se puede destacar que la elección de la presentadora se convirtió en el centro de atención y dejó en claro el estilo y diseño que se verá durante la temporada de verano. “Es una pieza fresca, versátil y perfecta para quienes buscan un look casual con impronta sofisticada”, señaló Mariano Lobera.

La elección de Pampita no es aislada. La túnica, en sus distintas versiones, viene ganando espacio en pasarelas y colecciones internacionales. La reinterpretación contemporánea que propone FARM Rio responde a una demanda creciente de prendas que combinen comodidad y estilo, capaces de acompañar la dinámica cotidiana.

Look de Pampita

Pampita consolidó la nueva túnica tendencia para el verano 2026 con un diseño maxi de mangas amplias y estampado inspirado en el océano. La propuesta aporta frescura y versatilidad, integrándose a la moda estival con una estética que combina movimiento y sofisticación. Esta elección reafirma el lugar de la prenda como pieza clave de la temporada.

VDV