El angustiante momento de Julia Calvo en MasterChef Celebrity y la posibilidad de abandonar el certamen

Luego de la eliminación de Alex Pelao, en MasterChef Celebrity (Telefe) se comenzó una nueva semana de desafíos en el certamen de gastronomía, y el jueves por la noche se vivió un tenso momento luego de la presentación de Julia Calvo. La actriz no superó las expectativas del jurado y no pudo contener su angustia sobre la mala experiencia de la jornada.

La fatídica noche de Julia Calvo

Julia Calvo es una de las actrices más relevantes del país con su extensa carrera en televisión y teatro. En medio de su éxito en la serie Margarita, decidió enfrentar un nuevo desafío en pantalla, pero esta vez lejos de lo artístico: dijo que si a MasterChef Celebrity. Desde entonces, mostró un gran avance en la preparación de sus platos, con los nuevos aprendizajes gastronómicos.

Pero también, la ex Casi Ángeles demostró el gran sentido del humor que tiene y con el que llena de alegría cada momento del certamen. Sin embargo, esta alegría no estuvo presente en la emisión del jueves por la noche. Ella eligió hacer un ojo de bife con palta a la plancha, espárragos salteados con ensalada de pepino, pero no convenció al jurado.

Germán Martitegui fue el primero de los tres quien expresó su desconformidad con la propuesta de Calvo: "Y el corte este, que es de las cosas más raras que he visto, este pedazo, ¿cómo lo cortaste?". Y agregó: "Mirá, acá ves la fibra de la carne y está cortado como a favor de la fibra, que es como un sacrilegio, porque se corta contra la fibra".

Luego fue el turno de Damián Betular, quien cruzó a la actriz por la elección de su plato: "Tenías una heladera realmente llena de principios de mes, elementos espectaculares, pero no hay cocina, ¿no? Estamos en MasterChef". Además, indicó que cada uno de los elementos elegidos no conformaban al plato esperado. En ese momento, la participante ya demostró tristeza por las devoluciones y frente a cámara expresó: "Cocinamos para ellos, es como que te hicieran un regalo y te lo desprecien".

Por último, Donato Di Santis concluyó la devolución en la misma línea de sus compañeros de jurado. "Para mí hay un error de presentación, la carne cortada no queda bien nunca, ni en casa. El pedazo de carne para que se luzca bien brilloso de la cocción, del aceite y demás. Y también hay alguna salsa, una gremolata, por ejemplo, si no hay tiempo para una salsa caliente. La salsa hubiera unido todo", indicó el chef.

Tal fue la crudeza del momento que Wanda Nara intercedió y tuvo palabras de aliento para la actriz al pedirle que no pierda la felicidad que le da cocinar. Luego de un llanto frente a los jurados, lanzó: "Cocino porque me gusta, me gusta cocinar acá, me gustan los elementos, el ambiente... si no fuera porque disfruto tanto, colgaría los guantes acá".

Con estas palabras, Julia Calvo dejó en claro que está dispuesta a dejar el certamen si la experiencia al cocinar está atravesada por tensiones o tristezas. Lo cierto es que aún quedan instancias para que pueda pasar una semana más en la competencia.