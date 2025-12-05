Tini Stoessel se muestra muy enamorada de Rodrigo de Paul. Por esta razón, no dudó en subir a su red social el obsequio con dedicatoria incluida, que le dejó el futbolista. Como era de esperarse, su publicación llamó la atención de sus millones de seguidores y se alegraron de verla atravesando este gran momento personal.

Así sorprendió Rodrigo de Paul a Tini Stoessel en Miami

La relación amorosa entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel marcha viento en popa. Su reconciliación potenció sus sentimientos y ayudó a que en la actualidad puedan mostrarse juntos sin importar el qué dirán. A través de cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 21 millones de seguidores, la cantante mostró que se encuentra instalada en su casa de Miami junto al jugador y compartió su felicidad al ver el romántico gesto de su pareja.

En el carrete mostraba sus días en su residencia de Estados Unidos, donde se lo veía a él de espaldas, que incluyó un look veraniego, el cumpleaños de su padre Alejandro Stoessel, una reunión con amigos y, al parecer, la grabación de un nuevo videoclip. Lo cierto es que lo más llamativo para sus fanáticos fue la imagen de una rosa junto a un mensaje escrito a mano.

En la nota, el jugador le dedicó unas románticas palabras que decían: “Porque mis días con vos son más lindos. Te amo”. Sin expresar nada al respecto, Tini Stoessel dejó ver que su vínculo se encuentra estable después de varias idas y vueltas. Cabe destacar que esta vez, ambos aceptaron una convivencia de por medio en suelo estadounidense para que puedan pasar más tiempo juntos. El país que eligieron se debe a que él aceptó ser parte de Inter Miami, equipo donde juega su gran amigo Lionel Messi, mientras que ella puede combinar su vida personal y laboral ya que allí es donde trabaja en nuevos proyectos musicales.

La publicación de Tini Stoessel se da en medio de fuertes especulaciones sobre una posible boda con Rodrigo de Paul, con quien se dijo que se iba a casar en Buenos Aires el próximo 20 de diciembre. Lo cierto es que, por el momento, no hay nada confirmado y que la pareja prefiere guardar silencio al respecto. En sus redes sociales, solo se limitan a mostrarse juntos y enamorados como también en público cada vez que ella va a verlo a la cancha. Además, en noviembre pasado, fue él quien la acompañó en varios de sus shows en Tecnópolis y dejó ver que también acompaña su exitosa carrera.

De esta manera, el especial regalo que Rodrigo de Paul le hizo a Tini Stoessel mientras conviven en Miami fue una flor roja con un sentido mensaje en el que saca a la luz los sentimientos que tiene por ella. "Te amo", escribió el jugador y ella lo mostró en sus redes sociales.

Así es la casa de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel en Estados Unidos: un oasis repleto de vegetación en medio de la ciudad

Estados Unidos era la opción más conveniente para Rodrigo de Paul al cambiar de club. Por esta razón, decidió mudarse a Estados Unidos y formar parte del Inter de Miami ya que allí podría convivir con su novia Tini Stoessel, quien lleva adelante su exitosa carrera en esta ciudad. Este cambio de vida del jugador terminó por confirmar su reconciliación con la artista.

Ahora, la revista Deck mostró la increíble propiedad que adquirió Rodrigo de Paul en 2023 para vivir junto a Tini Stoessel. Sin embargo, el impasse entre ellos estropeó los planes del deportista. Lo cierto es que al estar juntos nuevamente, ambos no dudaron en mudarse allí.

Según contó la panelista Pochi de Puro Show (eltrece), la casa fue "adquirida en unos 3.7 millones de dólares" y se encuentra ubicada en Miami Shores cerca del instituto educativo al que asisten los hijos de Lionel Messi. Se trata de una de las zonas más exclusivas de la ciudad y combina comodidad y elegancia.

Este refugio se caracteriza por su estética moderna y minimalista, en la que predomina una paleta neutra de blancos y negros, y por contar con todas las comodidades para disfrutar de una nueva etapa como marido y mujer. La residencia también posee un estilo sobrio sin ostentaciones y con una arquitectura simple para los tiempos que corren. Tiene una sola planta y ventanales que integran los ambientes del interior con el enorme jardín que rodea la vivienda.

De acuerdo a las imágenes, estas aperturas permiten la entrada de luz natural y brindan mayor sensación de amplitud de los espacios. Asimismo, cuenta con una piscina climatizada y con sectores al aire libre que ayudan a desconectar de la agitada rutina que tienen debido a sus profesiones.

Tanto el exterior como el interior del refugio elegido por Tini Stoessel y Rodrigo de Paul los tonos blanco, negro y gris se hacen presente, aportando un imagen limpia y contemporánea. La cocina, el comedor y el living conforman un espacio integrado y funcional, pensado para los momentos compartidos lejos de la exposición mediática.

Podemos decir que la decoración también es cálida debido a los materiales nobles como la madera y los detalles sutiles en cada área. En cuanto al dormitorio principal, se destaca por ser amplio, luminoso y con un baño en suite con ducha tipo spa y bañera independiente. Sin dudas, escogieron un sitio que les permita vivir cómodos y sin el acecho de la prensa.