Dueña de un estilo boho chic con guiños de estampas audaces, Calu Rivero volvió a captar todas las miradas con su impronta relajada. La actriz asistió junto a su familia al mega show que Shakira dio en Montevideo en el marco de su exitosa gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” y deslumbró con su look.

Estilo boho y mix de estampas: Calu Rivero, Tao y Bee impactaron con sus looks en el show de Shakira

Para el mega show de Shakira en Uruguay, Calu Rivero eligió un vestido largo de seda en tono bordó, con caída amplia y estampas en colores vibrantes. Las mangas holgadas con puños anaranjados reforzaron ese sello bohemio que la caracteriza, combinando comodidad, fluidez y un toque de teatralidad. Su look, acompañado por accesorios simples y zapatillas, fue perfecto para una noche en la que la música y el movimiento eran los protagonistas.

Los looks de Calu Rivero, Bee y Tao

La pequeña Bee también destacó con un outfit que parece heredado del espíritu creativo de su mamá. Llevó un conjunto encantador de mix de estampas: top negro con lunares blancos y pantalones amplios a rayas verticales, una fusión moderna que juega con contrastes y se volvió tendencia en la moda infantil. El babero con detalles floreados y el chupete asegurado con una cinta neutra sumaron un toque tierno y funcional.

El otro gran protagonista de la noche fue Tao, el hijo mayor de Calu, que también mostró un estilo relajado pero bien marcado. Con una remera clara estampada con la palabra SIGNS, pantalones holgados en tono salmón y sandalias deportivas con medias, su look se alineó con la estética comfy que domina la moda infantil actual. El corte de pelo entero y prolijo aportó un aire dulce y fotogénico, ideal para una salida familiar llena de música.

Calu Rivero y su familia en el show de Shakira

Calu Rivero, Tao y Bee también estuvieron acompañados por Fernando “Aíto” de la Rúa, hermano de Antonio de la Rúa, expareja de Shakira. Un detalle que generó un guiño curioso en una noche dominada por la energía de la artista colombiana. Madre e hija volvieron a demostrar que la moda puede ser expresión, libertad y juego, incluso en un show histórico.