Los detalles de la nueva denuncia de Mauro Icardi a Wanda Nara que involucra a Martín Cirio

Una vez más, los conflictos entre Mauro Icardi y Wanda Nara volvieron a tener un capítulo inesperado. Aunque desde ambos lados intentaban encaminar una convivencia pacífica de cara a las fiestas, una nueva denuncia realizada por el futbolista reavivó el clima de tensión familiar. El hecho salió a la luz durante el programa de Mariana Fabbiani, donde revelaron que la presentación judicial apunta al modo en que se habría expuesto a las hijas menores de la expareja durante una salida vinculada al show de Martín Cirio.

Mauro Icardi

Mauro Icardi volvió a denunciar a Wanda Nara

Según relató Guido Záffora, la denuncia se formalizó a última hora y se centra en la presencia de las niñas en un espectáculo destinado a adultos. La discusión surgió a partir de las versiones cruzadas entre los entornos de ambos. Mientras desde el lado de Wanda aseguraban que las pequeñas no presenciaron el show y que permanecieron en camarines ubicados en otro sector del lugar, la presentación judicial habla de material que demostraría lo contrario. Fotografías y registros habrían sido incorporados al expediente para sostener la hipótesis de que las niñas estuvieron en el público y no únicamente detrás del escenario, como se afirmó inicialmente.

Este punto fue respaldado por la abogada de Icardi, Elba Marcovecchio, quien planteó que el foco está puesto en la exposición de menores en un contexto que no resultaba adecuado para ellas. La letrada remarcó que la queja no está dirigida al artista, sino al hecho de que el evento incluía contenido y reacciones del público que no correspondían con la presencia de niñas. Incluso mencionó que, según el material incorporado, hubo momentos del espectáculo en los que se escucharon insultos hacia el propio Icardi, lo que sumó otro elemento de preocupación para su defensa.

Mientras tanto, desde el entorno de Wanda prefieren mantener silencio. De acuerdo con lo que trascendió, Palombo —abogado que acompaña a Wanda— la acompaña para evitar que responda impulsivamente a las polémicas públicas. Sin embargo, la situación generó incomodidad, y su equipo sostiene que la empresaria nunca habría permitido que sus hijas se expusieran a un contenido inapropiado.

Se buscaba llegar a un acuerdo por las fiestas

Este nuevo frente legal llega justo en un momento en que ambas partes buscaban establecer acuerdos para organizar las fiestas de fin de año y dividir responsabilidades. La aparición de la denuncia complica ese plan y abre interrogantes sobre cómo continuará la relación parental entre el futbolista y la conductora.

La abogada de Icardi, Elba Marcovecchio

Para Mauro Icardi, la prioridad —según su entorno— es limitar cualquier instancia que considere riesgosa para las niñas. Para Wanda Nara, la acusación no solo resulta injusta, sino que suma desgaste a una dinámica ya marcada por desacuerdos constantes. Y aunque esta disputa recién comienza a instalarse en los medios, su resolución promete convertirse en otro capítulo de una historia que parece no encontrar calma.

F.A