Pampita se adelantó al verano y lució la bikini que será el boom de la temporada

Pampita decidió abrir la temporada del verano con diversos looks y tips ideales para las altas temperaturas. La modelo es de las más observadas por los fanáticos de la moda, gracias a sus conocimientos fashionista que lleva por sus años de modelaje. Es por eso que, en las últimas horas, marcó las nuevas tendencias en bikinis y marcó el boom de sensualidad y originalidad para disfrutar de los días de playa.

El verano le permite a las celebridades marcar sus favoritos en cuestiones de moda y peinados originales. Las altas temperaturas, los largos días bajo el sol y las playas paradisíacas también los invitan a jugársela por nuevos looks cómodos y coloridos. Pampita lo sabe más que nadie, y no duda en mostrar sus favoritos a sus seguidores y fanáticos fashionistas. En las últimas horas, se adelantó a la temporada y lució la bikini que será el boom durante los próximos meses.

En una sesión de fotos promocionales, volvió a elegir la bikini de corte triangular y europeo, que le es cómoda para disfrutar del mar y de sus sesiones bajo el sol. Si bien ella siempre marcó su amor por los estampados, sobre todo relacionados a animales, esta vez cambió el animal print clásico por uno más notorio. Fusionando el blanco y el mocha mousse, tendencia por Pantone, se la jugó por la estampa de vaquita, y enamoró a sus seguidores.

Pampita es una de las modelos que más trabaja en la industria de la moda. En todo momento, es llamada por diferentes marcas de ropa o turismo para promocionar increíbles lugares y disfrutar de vacaciones en paradisíacas playas. Es por eso que, a lo largo del 2025, marcó sus favoritos en bikinis, dejando en claro que el más cómodo e ideal es el de corte triangular y europeo. Desde colores llamativos hasta estampas delicadas, Carolina Ardohaín eligió a los que la acompañaran durante esta nueva temporada en la Argentina.

Sus seguidores y expertos fashionistas no dudan en destacar los mejores looks de la conductora y modelo, sobre todo cuando se acerca el comienzo de una nueva temporada. Pampita es una de las más queridas en redes sociales y la televisión, gracias a su carisma y conocimientos en la moda. En todo momento, impone las tendencias para la Argentina, manteniendo su amor por ciertas prendas y cortes que elige en todo momento.

