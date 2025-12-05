Rocío Marengo reveló detalles de la salud de su hijo, Isidro: "Tiene un aparatito"

Rocío Marengo y Eduardo Fort están viviendo uno de los momentos más felices de su vida, tras el nacimiento de su hijo Isidro. El bebé fue prematuro, y la modelo estuvo unos días internada antes del momento. Sin embargo, en sus redes sociales, compartió todos los detalles de ese día especial, y expuso su felicidad por la salud de su bebé. En La Mañana de Moria (eltrece), se contactaron con ella para preguntarle cómo se encontraba el niño, y ella detalló lo sucedido.

Rocío Marengo y su hijo Isidro

Rocío Marengo rompió el silencio y emocionó al hablar de la salud de su hijo Isidro

Isidro Fort Marengo nació en el Sanatorio Otamendi, el 3 de diciembre, a las 10 de la mañana. El mismo estuvo pactado con antelación, pero su día dio una vuelta de tuerca cuando le anunciaron que debían hacerle la cesárea en ese instante. En sus redes sociales, compartió los mejores momentos y expresó su felicidad al ver bien a su bebé. Sin embargo, en La Mañana de Moria (eltrece), revelaron que el niño sigue bajo observación por su nacimiento prematuro.

“Todo fue maravilloso, mejor que programado. Salió de la panza, empezó a llorar y a moverse. Después lo pusieron en mi pecho y se calmó al toque. ¡No lo puedo creer!”, relató emocionada en el vivo del programa. Al ser consultada sobre cómo se encontraba de salud, reveló los detalles, asegurando que se encontraba perfecto. “Va a estar unos días en neo, pero está bien. Tiene un aparatito que lo ayuda a respirar”, explicó la modelo.

La emoción de su familia y amigos, tras el nacimiento de Isidro

Tanto en sus redes sociales como en la presencialidad, Rocío Marengo, Eduardo e Isidro Fort recibieron el amor y cariño de sus seres queridos. Desde Marley y Mica Viciconte hasta Marta Fort, se pronunciaron emocionados por el nacimiento del bebé, y el agrandamiento de la familia chocolatera. La modelo no dudó en compartir lo acompañada que estuvo en todo el proceso, y la felicidad de su pareja al ver nacer a su hijo.

Si bien el nacimiento fue prematuro, Rocío Marengo aseguró que el niño se encontraba bien y bajo el cuidado de los médicos en neonatología. Esto generó preocupación entre sus seguidores y los periodistas, pero ella dio un panorama positivo alrededor de la salud de Isidro. El nacimiento del hijo de Eduardo Fort se vuelve tendencia en las redes sociales, y es uno de los temas más observados por todos, rodeando la noticia de emoción y miles de sentimientos optimistas hacia la pareja.

A.E