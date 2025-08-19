Pampita reveló cómo y por qué se reconcilió con Martín Pepa

Pampita volvió a ser noticia tras su llegada al país junto a Martín Pepa, con quien compartió días en Estados Unidos. La modelo se mostró relajada y cercana al polista tras confirmar la reconciliación de la pareja. Durante su estadía en el exterior, ambos compartieron momentos que dejaron en evidencia una nueva sintonía entre ellos.

Pampita regresó a la Argentina junto con Martín Pepa, luego de haber compartido varios días juntos en Estados Unidos. La modelo se dejó ver relajada y en buena sintonía con el polista, reflejando una nueva etapa en su vínculo. Durante su estadía en el exterior, ambos coincidieron en actividades, dejando entrever que la relación retomó fuerza.

En los últimos días, se conoció la noticia de la reconciliación entre la modelo y el deportista tras pasar juntos un fin de semana en Nueva York, donde él ganó un torneo de polo. “Nos volvimos a ver allá, fue todo muy tranquilo. Me invitó a un partido de polo y fui”, contó en su llegada al país.

Las fotos que se viralizaron en redes sociales, mostraban a Pampita acompañando a Martín pepa en el Hamptons Polo Club, en Bridgehampton, Nueva York, donde él y su equipo se consagraron campeones de la copa General George S. Patton Jr. En las postales, ambos se mostraron sonrientes, y ella lució un conjunto sastrero beige y una remera blanca.

Tras la llegada de la pareja a Ezeiza, la presentadora habló con la prensa que se encontraba en el lugar esperándola. “Fue un momento lindo, nos divertimos y charlamos mucho. No hay nada que esconder”, expresó. Además, comentó que llevaban casi un mes sin comunicarse, por lo que cuando volvieron a hacerlo se dieron cuenta que se extrañaban. “Nos extrañábamos mucho. Era más fuerte lo mal que lo estábamos pasando y consideramos que valía la pena volver a intentarlo”, continuó.

En la entrevista que dio en Puro Show, Pampita contó que nadie sabía del encuentro que iban a tener en Estados Unidos. “Ninguna amiga sabía nada. Ni yo sabía lo que iba a pasar durante el fin de semana. Fueron cosas así que pasan de repente”, destacó. En la misma línea, aseguró que los rumores de infidelidad no fueron ciertos: “Hubo muchas cosas que fueron dichas con maldad pero nosotros sabemos la verdad y nos quedamos con eso”.

Por su parte, al ser consultada por cómo se iban a manejar por la distancia, ya que Martín Pepa no vive en Argentina por cuestiones laborales, la conductora fue clara: “Trataremos de vernos más. Nos veíamos cada tres semanas y para ambos era poco”. A su vez, aseguró que van a llevar esta nueva etapa con más discreción y que planeaban recién dar a conocer la noticia en octubre, considerando que el deportista no es parte del mundo mediático y prefiere mantener un perfil bajo.

