Pampita reveló cómo y por qué se reconcilió con Martín Pepa

Pampita volvió a ser noticia tras su llegada al país junto a Martín Pepa, con quien compartió días en Estados Unidos. La modelo se mostró relajada y cercana al polista tras confirmar la reconciliación de la pareja. Durante su estadía en el exterior, ambos compartieron momentos que dejaron en evidencia una nueva sintonía entre ellos.
Pampita y Martín Pepa se reconciliaron tras unos días juntos en Estados Unidos
En los últimos días, se conoció la noticia de la reconciliación entre la modelo y el deportista tras pasar juntos un fin de semana en Nueva York, donde él ganó un torneo de polo. “Nos volvimos a ver allá, fue todo muy tranquilo. Me invitó a un partido de polo y fui”, contó en su llegada al país.
Las fotos que se viralizaron en redes sociales, mostraban a Pampita acompañando a Martín pepa en el Hamptons Polo Club, en Bridgehampton, Nueva York, donde él y su equipo se consagraron campeones de la copa General George S. Patton Jr. En las postales, ambos se mostraron sonrientes, y ella lució un conjunto sastrero beige y una remera blanca.
Tras la llegada de la pareja a Ezeiza, la presentadora habló con la prensa que se encontraba en el lugar esperándola. “Fue un momento lindo, nos divertimos y charlamos mucho. No hay nada que esconder”, expresó. Además, comentó que llevaban casi un mes sin comunicarse, por lo que cuando volvieron a hacerlo se dieron cuenta que se extrañaban. “Nos extrañábamos mucho. Era más fuerte lo mal que lo estábamos pasando y consideramos que valía la pena volver a intentarlo”, continuó.
En la entrevista que dio en Puro Show, Pampita contó que nadie sabía del encuentro que iban a tener en Estados Unidos. “Ninguna amiga sabía nada. Ni yo sabía lo que iba a pasar durante el fin de semana. Fueron cosas así que pasan de repente”, destacó. En la misma línea, aseguró que los rumores de infidelidad no fueron ciertos: “Hubo muchas cosas que fueron dichas con maldad pero nosotros sabemos la verdad y nos quedamos con eso”.
Por su parte, al ser consultada por cómo se iban a manejar por la distancia, ya que Martín Pepa no vive en Argentina por cuestiones laborales, la conductora fue clara: “Trataremos de vernos más. Nos veíamos cada tres semanas y para ambos era poco”. A su vez, aseguró que van a llevar esta nueva etapa con más discreción y que planeaban recién dar a conocer la noticia en octubre, considerando que el deportista no es parte del mundo mediático y prefiere mantener un perfil bajo.
