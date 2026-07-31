Pampita sorprendió mostrando cómo es su rutina de entrenamiento en Punta Cana

Pampita siempre luce espléndida y en las últimas horas reveló uno de los hábitos que la ayuda a verse así. Mediante sus redes sociales, la conductora se mostró entrenando pese a estar de vacaciones en Punta Cana y dejó en claro que su rutina de ejercicios no se toma descanso porque forma parte de su vida diaria.

Así es el entrenamiento de Pampita en Punta Cana: combinación de ejercicios de fuerza y cardio

Pampita volvió a demostrar que el entrenamiento también forma parte de sus vacaciones. Luego de disfrutar de unos días en la Patagonia argentina junto a sus hijos, la modelo armó las valijas nuevamente y viajó rumbo a Punta Cana, donde pasa unos días de descanso junto a su pareja, Martín Pepa.

Entre playas paradisíacas, altas temperaturas y el exclusivo resort en el que se hospeda, la conductora también encontró tiempo para mantener su exigente rutina fitness. A través de sus historias de Instagram, donde comparte gran parte de su día a día con millones de seguidores, Pampita sorprendió al mostrar cómo entrena incluso durante sus escapadas. Fiel a su estilo disciplinado, dejó en claro que el ejercicio sigue siendo una prioridad, sin importar el destino que elija para relajarse.

La rutina de ejercicios de Pampita durante sus vacaciones en Punta Cana

En los videos que publicó en su red social, Pampita se mostró entrenando en el gimnasio del hotel, un espacio completamente equipado con máquinas de musculación y cardio. Su rutina incluyó ejercicios de abdominales para fortalecer el core, trabajo específico de piernas con aparatos y una sesión aeróbica sobre una máquina elíptica, ideal para mejorar la resistencia cardiovascular y activar todo el cuerpo con bajo impacto.

Lejos de abandonar sus hábitos saludables para mantenerse saludable, Pampita volvió a demostrar que el bienestar forma parte de su estilo de vida. Como era de esperarse, su publicación cosechó una lluvia de "likes" e inspiró a los usuarios a levantarse de la cama y mover su cuerpo mediante la actividad física, la cual es beneficiosa para la salud física y mental.

El look sporty chic de Pampita para entrenar en sus vacaciones

Durante su entrenamiento, Pampita se tomó una selfie frente al espejo del lujoso gimnasio, donde dejó ver el look deportivo elegido para la ocasión. La empresaria apostó por un conjunto total black, compuesto por un top deportivo de escote redondeado y breteles anchos, que brinda comodidad y sujeción durante la rutina, y un short deportivo negro de tiro medio, de corte relajado y tejido liviano, perfecto para entrenar con libertad de movimiento.

Como complemento, Pampita llevó el cabello recogido y un beauty look completamente al natural. La elección reflejó un estilo sporty chic y minimalista, donde la comodidad fue la gran protagonista sin dejar de lado la impronta elegante que caracteriza a la conductora.

El look sporty chic de Pampita para entrenar en sus vacaciones



De esta manera, Pampita sorprendió mostrando cómo es su rutina de entrenamiento en Punta Cana y cautivó a sus seguidores. Mientras disfruta de unos días soñados en el Caribe junto a su novio Martín Pepa, confirma que la constancia es una de las claves de su buen estado físico.