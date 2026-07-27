Uno por uno, los mejores looks con los que Pampita marca tendencia en la nieve

Carolina "Pampita" Ardohain reafirma constantemente su posición como el máximo referente de la moda argentina, logrando fusionar elegancia y funcionalidad en cada una de sus apariciones públicas. Marcado por una sofisticación natural que adapta las últimas tendencias globales a su impronta personal, durante sus recientes vacaciones familiares en Villa La Angostura, la modelo transformó los paisajes patagónicos en una pasarela de alta costura invernal.

Acompañada por sus hijos y su entorno más cercano, Pampita demostró que el clima extremo no es un impedimento para lucir impecable. Su estrategia estética consolidó el concepto alpino mediante elecciones cromáticas audaces y texturas innovadoras que definen el nuevo rumbo de la moda para la temporada invernal.

Pampita en la nieve

Pampita impone el estilo Fair Isle para sobrellevar con glamour la nieve

Pampita disfrutó, como todos los años, de una escapada bien invernal con sus hijos y sus seres queridos al sur de la Argentina. Entre esquí, cumpleaños y relax, la modelo impuso lo mejor de la tendencia para la nieve, sin perder ese estilo glamouroso que la caracteriza. Sin embargo, entre muchas de las apuestas que hizo, se destacó un estampado, por sus complejos patrones geométricos de colores alternados . El estilo Fair Isle es una técnica tradicional de tejido originaria de una pequeña isla escocesa, que se convirtió en un pilar fundamental de la moda invernal debido a su capacidad para evocar calidez, hogar y sofisticación rústica de manera simultánea.

Su utilidad en la temporada invernal radica en el uso de lana de alta densidad o tejidos térmicos, que retienen de forma excelente el calor corporal frente a las temperaturas extremas de la Patagonia, pero le dan un glamour absoluto y contemporáneo. La modelo optó por suéters y camperas con un patrón geométricos en tonos tierra y neutros, que contrastan perfectamente con la blancura del paisaje alpino.

Tanto en momentos de relax junto al hogar a leña como en la base de las pistas, logró un balance ideal entre la comodidad del hogar y la sofisticación del diseño tradicional. Al combinar esta prenda icónica con pantalones rectos y un peinado de trenzas cosidas, transformó un clásico en una declaración de estilo alpino moderno, consolidando una propuesta visualmente rica que resalta sus facciones y se adapta con fluidez a cualquier actividad de montaña.

Pampita impone el estilo Fair Isle para sobrellevar con glamour la nieve

El tapado teddy bear: Pampita vuelve a marcarlo como el ideal para la nieve

El tapado teddy bear es una prenda icónica de la moda global, que se distingue por su textura esponjosa que imita el pelaje de un oso de peluche. Este abrigo está confeccionado principalmente con piel sintética, boucle o lana rizada, ofreciendo una estructura voluminosa y sumamente suave al tacto. Si bien en su mayoría las celebridades lo lucieron para caminatas en las ciudades europeas, Pampita lo impuso bajo la nieve de Villa La Angostura, demostrando que también es un gran protector frente a los bajos climas.

Su indiscutible utilidad para el invierno radica en su capacidad de aislamiento térmico superior, creando una barrera eficaz contra el viento gélido y las nevadas intensas sin perder la ligereza necesaria para la movilidad en la montaña. En los nevados bosques patagónicos, Pampita dio una clase magistral de estilismo alpino al lucir este diseño en un delicado tono beige rosado, y lo equilibró de manera perfecta con una base monocromática de calzas térmicas negras ajustadas al cuerpo. Para coronar esta propuesta de alta montaña, incorporó unas imponentes botas de descanso forradas con piel oscura y unas gafas de sol de diseño felino.

De este modo, la conductora transformó una prenda urbana en el aliado perfecto para la nieve, proyectando una imagen de máxima sofisticación, confort extremo y vanguardia estética.

El tapado teddy bear: Pampita vuelve a marcarlo como el ideal para la nieve

El chaleco canchero y perfecto para Pampita

Si bien la nivele y las actividades invernales llevan al exceso de prendas y a buscar mucho abrigo, también se puede encontrar en alguna moda que fusione la comodidad de brazos libres con el calor corporal. Para eso, Pampita apostó por el chaleco de abrigo entallado como una pieza fundamental del estilismo alpino sofisticado. Caracterizado por un diseño minimalista que prescinde de mangas para priorizar la libertad de movimiento, esta prenda técnica adapta el concepto deportivo a las líneas refinadas de la indumentaria de lujo.

El chaleco proporciona un excelente aislamiento térmico focalizado en el torso, manteniendo estables los órganos vitales ante las ráfagas frías del lago, sin generar el exceso de volumen que producen las camperas tradicionales. En los imponentes paisajes del sur de la Argentina, Pampita dictó cátedra de elegancia al lucir un sofisticado chaleco negro de neoprene de corte premium. La modelo estructuró su conjunto mediante un impecable contraste cromático, superponiendo la prenda oscura sobre un buzo térmico off-white con sutiles detalles deportivos en los brazos.

Esta combinación bicolor no solo estilizó su figura de manera natural, sino que aportó una dosis de frescura idónea para un paseo costero diurno. Pampita consolidó un look de vanguardia deportiva sutil que fusiona el confort técnico con la alta costura, y marcó las tonalidades oscuras como las perfectas para crear un contraste chic.

El chaleco canchero y perfecto para Pampita

Pampita elige la paleta de tonalidades oscuras para la nieve

Los colores perfectos para el invierno se definen en base a lo que las temporadas van pidiendo, y lo que las celebridades buscan exponer con sus looks. Si bien Pampita es variada en ese sentido, para sus vacaciones en la nieve eligió el estilismo monocromático oscuro en la indumentaria de alta montaña, una tendencia sofisticada que deja de lado los estridentes tonos flúor para priorizar la sobriedad.

Esta corriente estética se basa en el uso de una sola gama cromática que abarca desde el negro absoluto hasta el gris asfalto o el marrón chocolate profundo, colores que suele usar en sus días en la ciudad. La modelo demostró la versatilidad de esta paleta al lucir un impecable enterito térmico entallado en tono chocolate oscuro. A diferencia del look bicolor que llevó junto al lago o del tapado beige, optó por una continuidad cromática absoluta que alargó su silueta de manera natural.

Tanto con este conjunto como con las elecciones anteriores, donde se formaba un contraste visual con el paisaje total white, Carolina Ardohaín logró equilibrar la exigencia del deporte extremo con una elegancia minimalista y funcional, demostrando que la sobriedad es el nuevo sinónimo de glamour en la nieve.

Pampita elige la paleta de tonalidades oscuras para la nieve

Nuevamente, Pampita volvió a consagrarse como la monarca indiscutida del diseño invernal, a través de cada una de sus acertadas elecciones estéticas en sus vacaciones por Villa La Angostura. Desde con el chaleco y el tapado teddy hasta con las tonalidades oscuras, dejó en claro que la funcionalidad técnica de la ropa de montaña jamás debe estar reñida con la sofisticación de la alta costura, y transformó el frío patagónico en su propia pasarela personal, dictando cátedra sobre cómo fusionar audacia, confort extremo y elegancia suprema en cada una de sus postales familiares.

A.E