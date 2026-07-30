Pampita mostró la intimidad de sus cenas en Punta Cana: mesa al aire libre, barra de tragos y piscina

Pampita marca la moda y el estilismo en todos sus trabajos en la televisión argentina y en las pasarelas más importantes. Tras haber consolidado una carrera brillante como modelo, conductora y empresaria, busca reinventarse siempre en el centro de la escena mediática internacional, y tomarse unos días relajados alrededor del mundo.

Sin embargo, y cuando se trata de descansar, Carolina Ardohain tiene una clara predilección por destinos paradisíacos que combinan playas de arena blanca con complejos de primer nivel. Entre sus lugares favoritos destacan las exclusivas costas de Punta del Este en Uruguay, las playas de Ibiza en España y los resorts de lujo en el Caribe. El estilo de sus vacaciones se define por la sofisticación relajada, donde prioriza el confort absoluto, la alta gastronomía y los momentos íntimos en familia. Es por eso que, en las últimas semanas, disfrutó de unos días en Punta Cana, donde mostró la intimidad de sus cenas, y generó la envidia de todos.

La increíble e íntima cena de Pampita en Punta Cana

La increíble e íntima cena de Pampita en Punta Cana

Carolina "Pampita" Ardohain eligió, como todos los años, el imponente complejo Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa como el lujoso refugio caribeño para sus días en la playa. El majestuoso establecimiento de cinco estrellas, situado frente a la famosa Playa Bávaro en República Dominicana, se destaca por sus paisajes tropicales idílicos, rodeados de extensos cocoteros y jardines que brindan máxima privacidad. Bajo el concepto de servicio todo incluido premium, la propiedad ofrece instalaciones de ensueño que comprenden imponentes piscinas infinitas al aire libre, un exclusivo centro de bienestar y suites diseñadas para el confort absoluto de las celebridades.

Sin embargo, y para coronar sus paradisíacas jornadas de descanso, la conductora deslumbró al mostrar la intimidad de una deslumbrante cena privada al aire libre armada a pocos pasos de la playa. La propuesta culinaria combinó a la perfección la frescura de los ingredientes locales con técnicas de alta cocina. Pampita compartió las increíbles postales en su cuenta de Instagram, y reveló que disfrutaron de un exclusivo menú gourmet de mar y tierra cocinado a las brasas, donde sobresalieron generosos cortes de salmón grillado, langostinos frescos y tiernas mazorcas de maíz asado con un toque rústico caribeño.

La ambientación del evento privado se diseñó para aprovechar la calidez de las noches dominicanas. La velada contó con una elegante mesa minuciosamente montada y una exclusiva barra de tragos móvil. Esta estación de coctelería premium exhibió una sofisticada selección de bebidas espirituosas internacionales. Todo este despliegue gastronómico se sirvió junto a una de las piscinas principales del predio, decorada con techos de paja que acentuaron la auténtica mística tropical de la isla.

La increíble e íntima cena de Pampita en Punta Cana

Total white y estilo sensual: el look romántico de Pampita para su cena en Punta Cana

Una cena elegante y lujosa como aquella no podía ir sin una elección de vestuario impecable que encarna la perfecta fusión entre la elegancia playera y la sofisticación nocturna . Es así como Pampita deslumbró con un espectacular vestido total white, el color indiscutido de las temporadas estivales en el Caribe, que resalta a la perfección su bronceado caribeño. La prenda principal destaca por un sugerente escote de diseño halter, que incorpora la marcada tendencia del efecto lace-up o acordonado en la zona frontal del torso. Este detalle de cordones finos entrelazados crea aberturas sutiles que aportan dinamismo visual y una impronta audaz a la pieza.

El estilismo se enmarca dentro del concepto beach glam romántico, donde las líneas entalladas modelan la silueta de manera armónica. Pampita completó su apuesta con un estilo descontracturado de cabello suelto con ondas naturales texturizadas por la brisa marina y un maquillaje sutil que priorizó una piel luminosa, consolidando un estilismo chic ideal para una noche tropical.

Total white y estilo sensual: el look romántico de Pampita para su cena en Punta Cana

Pampita volvió a demostrar por qué es la reina indiscutida del estilo al mostrar la intimidad de sus cenas en Punta Cana. Mesa al aire libre, barra de tragos y piscina combinó a la perfección la alta gastronomía, un entorno natural paradisíaco y las últimas tendencias de la moda internacional.

A.E