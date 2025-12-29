De Zaira Nara a Sabrina Garciarena y Verónica Llinás, todos los looks fashionistas de un atardecer en Punta del Este

El verano trajo nuevas tendencias y estilos a todos los famosos que ya comenzaron a viajar para disfrutar de sus vacaciones en la playa. Como todos los años, la mayoría de ellos eligieron Punta del Este, donde impusieron los looks fashionistas para los días de altas temperaturas y largas jornadas bajo el sol. De Zaira Nara a Sabrina Garciarena y Verónica Llinás, las mujeres encontraron comodidad en el jean, el total white o incluso los oscuros, al momento de posar frente a la cámara en un importante evento de Uruguay.

Lanzamiento de la temporada 2026 en Punta del Este / Créditos: Nicola Donatte

Lanzamiento de la temporada 2026 en Punta del Este / Créditos: RS Fotos

Lanzamiento de la temporada 2026 en Punta del Este / Créditos: Nicola Donatte

Todos los looks fashionistas de un atardecer en Punta del Este

Celeste como el cielo, y lo holgado para las altas temperaturas

Como todos los años, los famosos atienden al lanzamiento de Enjoy Punta del Este, un resort que incluye más de 30 shows, las noches de OVO NightClub, el Salón del Vino y la transmisión en vivo de DGO Stream desde OVO Beach. Sin embargo, lejos de lo que muchos creían, algunas celebridades optaron por el celeste y el jean para darle la bienvenida a esta nueva jornada de lujo y descanso en la hermosa playa uruguaya. Zaira Nara, Belén Ferreira, Luly Drozdek y Chiara Mancuso fueron solo algunas de ellas, que optaron por los vestidos o lo holgado para marcar la tendencia comfy del verano 2026.

El celeste en Punta del Este / Créditos: RS Fotos

El celeste en Punta del Este / Créditos: RS Fotos

El celeste en Punta del Este / Créditos: RS Fotos

El celeste en Punta del Este / Créditos: Nicola Donatte

Total white, el color Pantone 2026

Verónica Llinás, Rossella Della Giovampaola, Viviana Zocco, Milagros Hadad y Catalina Gorostidi fueron algunas de las famosas a las que se las vio disfrutando del atardecer que propuso Enjoy Punta del Este, en su temporada de verano 2026, junto a artistas internacionales.

El total white y los claros en Punta del Este / Créditos: Nicola Donatte

El total white y los claros en Punta del Este / Créditos: Nicola Donatte

El total white y los claros en Punta del Este / Créditos: RS Fotos

Ellas decidieron seguir la moda que se acerca para el próximo año, y escucharon al Pantone con el Cloud Dancer, un tipo de blanco que se volvió el más elegido por todos ya sea para vestidos transparentes como conjuntos de trajes sastreros o combinaciones de camisas y pantalones elegantes.

El total white y los claros en Punta del Este / Créditos: RS Fotos

El total white y los claros en Punta del Este / Créditos: RS Fotos

El total white y los claros en Punta del Este / Créditos: RS Fotos

Los oscuros son también perfectos para el verano

A pesar de que el evento se realizó durante la tarde, donde los famosos disfrutaron de tragos de autor y un streaming en vivo, algunos de ellos siguieron demostrando que los colores oscuros también pueden ser ideales para estas salidas. Muchas de las mujeres invitadas le dieron un último adiós al mocha mousse, el color Pantone 2025, con vestidos elegantes o conjuntos llamativos; mientras que otras optaron por las tendencias de las transparencias, como Sabrina Cortez. Sabrina Garciarena, por su parte, fue clara con su amor por el negro, al lucir un vestido sastrero que enamoró a todos, y marcó la sofisticación con el diseño estilo "traje".

Los oscuros en Punta del Este / Créditos: RS Fotos

Los oscuros en Punta del Este / Créditos: Nicola Donatte

El total white y los claros en Punta del Este / Créditos: RS Fotos

Arcoíris y la originalidad de las estampas

Entre oscuros, blancos o colores claros, también están los diseños llamativos con estampas psicodélicas y apuestas arriesgadas en la moda. Sol Rivas se unió a las famosas que decidieron marcar su personalidad, optando por los vestidos que demostraran su amor por lo diferente. Desde cuellos en rombo, volados, escotes en U y estampados bohemios, las mujeres también le dieron una oportunidad al arcoíris, y dejaron en claro su amor por la moda.

Estampados y colores para el verano en Punta del Este / Créditos: RS Fotos

Estampados y colores para el verano en Punta del Este / Créditos: Nicola Donatte

Estampados y colores para el verano en Punta del Este / Créditos: Nicola Donatte

Estampados y colores para el verano en Punta del Este / Créditos: RS Fotos

El lanzamiento de la temporada de verano 2026 en el Enjoy Punta del Este fue una pasarela de mujeres y hombres famosos que demostraron su amor por la moda, y marcaron los favoritos de esta industria alrededor del mundo. Desde el blanco del año hasta la despedida del mocha mousse y los colores llamativos, cada uno dejó en claro cuál es su estilo único, mientras disfrutaron de un resort que presenta artistas internacionales y diversión en todos los momentos del día.

Créditos: Nicola Donatte, y RS Fotos

A.E