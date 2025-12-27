En la recta final de su embarazo, Cami Homs viajó a Uruguay: atardecer en familia, cocina saludable y looks para lucir su pancita

Cami Homs se convirtió en una de las modelos más queridas de las redes sociales. Tal es así que la noticia de su embarazo causó emoción y alegría en sus seguidores. Ahora, en plena etapa final de su embarazo, la influencer no deja de compartir fotos de su dulce pancita y la ansiedad que siente por finalmente conocerla.

Dulce espera y mucho amor: el increíble álbum de fotos de Cami Homs y su familia en Uruguay

Para calmar sus nervios y prepararse con mucha calma para el parto, Cami Homs viajó a Uruguay junto a su pareja José Sosa, las hijas del futbolista, y sus hijos Francesca y Bautista, fruto de su anterior relación con Rodrigo de Paul. A través de sus historias de Instagram, la modelo se mostró feliz y disfrutando de un hermoso atardecer en la playa junto a su familia.

El dulce posteo de Cami Homs

"Mi tribu", escribió junto a un corazón blanco. En la postal se podía ver a su pareja de espaldas y caminando sobre la arena con sus mellizas Rufina y Alfonsina, y los hijos de Camila. En otra publicación, la top model mostró su almuerzo fresco y liviano: camarones con rúcula, tomate cherry y palta. Así, dejó en claro que su bienestar y la de su bebé son prioridad en su vida, por lo que come saludable y asiste al gimnasio por las mañanas.

Las vacaciones de Cami Homs y su familia en Uruguay

Cami Homs también aprovechó para mostrar lo enorme que está su panza y el look veraniego que lució para disfrutar de las altas temperaturas y el mar. "Últimas semanas juntitas", expresó emocionada junto a la imagen donde se la ve posando con una diminuta bikini en color verde. La misma posee un diseño súper chic: la parte superior tiene frunce y un detalle metálico que cae sobre su abdomen.

Las vacaciones de Cami Homs y su familia en Uruguay

Sus posteos cosecharon una lluvia de "likes" y cientos de mensajes por parte de sus seguidores, quienes se alegraron al verla bien y disfrutando de sus vacaciones soñadas en el país vecino. "Falta poco para conocer a la bebé", "Sos hermosa Cami", "Amé esa bikini", "Ansiosa por conocer a Aitu", fueron algunos de los tantos comentarios que recibió su dulce postal. Asimismo, su madre Liliana Ditrani comentó: "Qué hermosa estás hijita, ya en último mes y tan Potra".

De esta manera, mientras se encuentra en la recta final de su embarazo, Cami Homs viajó a Uruguay para disfrutar de unas merecidas vacaciones. En su álbum de fotos mostró su atardecer en familia, la postal de su cocina saludable y su jugado look para lucir su pancita.

Cami Homs mostró los tiernos looks que lucirá su hija Aitana

La dulce espera de Cami Homs atraviesa su tramo final. La modelo vive semanas de pura emoción junto a su pareja, José Sosa, con quien espera a Aitana, su primera hija en común. A lo largo del embarazo, la modelo compartió distintos momentos de esta etapa: ecografías, reflexiones sobre la maternidad y producciones de fotos luciendo su panza. Ahora, en la recta final, sorprendió al mostrar los looks que usará la beba cuando nazca.

Cami Homs mostró un enterito rosa floreado de mangas largas, delicado y suave, ideal para los primeros días de la beba. Lo acompañó con su babero al tono y un gorrito con pequeñas orejitas, detalle que inmediatamente despertó suspiros. La paleta de colores pastel y la estampa floral transmiten un estilo tierno, elegante y femenino, muy alineado a la identidad visual que Homs sostiene en sus redes.

Cami Homs mostró los tiernos looks que lucirá su hija Aitana

Además, dejó ver otras opciones del pequeño guardarropa: un conjunto blanco con detalles en negro, más minimalista, y un enterito estampado con un osito, ideal para los primeros paseos. La selección dio a entender que Aitana tendrá looks variados, pero siempre cuidados y con sentido estético.