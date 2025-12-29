Wanda Nara, Maru Botana y Zaira Nara dan cátedra de cómo elevar un look con un simple pañuelo

En este verano 2026 se confirma una verdad que la moda conoce desde siempre: los detalles hacen la diferencia. En Punta del Este, el pañuelo dejó de ser un complemento secundario para transformarse en el accesorio infalible de la temporada. Versátil, elegante y con una fuerte impronta personal, esta pieza atraviesa estilos y es óptima para diversas ocasiones. Así lo demostraron Wanda Nara, Zaira Nara y Maru Botana, tres figuras que, desde estilos distintos, coincidieron en elevar sus outfits con este clásico reinventado.

Lejos de limitarse a una función práctica, el pañuelo se impone como un gesto estético que suma -y refuerza- la identidad. Anudado en la cabeza, en la cartera o sobre la cintura, aporta color, textura y sofisticación sin esfuerzo. En un destino donde el glamour convive con la naturalidad del mar, este accesorio se adapta a looks de playa, after beach y eventos diurnos o nocturnos, consolidándose como un comodín absoluto del guardarropa femenino.

Looks con pañuelos | Créditos: RS FOTOS

Wanda Nara y el glamour relajado en la playa

En una jornada a puro sol en la costa de Punta del Este, Wanda Nara volvió a marcar tendencia con un estilismo que combinó sensualidad y frescura. Rodeada de sus cinco hijos -Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella- y junto a su novio Martín Migueles, la conductora de MasterChef Celebrity eligió una bikini con estampado animal print para pasar una tarde a puro descanso. El sello distintivo llegó con un pañuelo en la cabeza a juego, un guiño fashionista que reforzó el espíritu glam del look playero y confirmó que incluso en clave relax, este accesorio se convirtió en el verdadero protagonista.

Wanda Nara | Créditos: RS FOTOS

Zaira Nara y el after beach con impronta fashion

Siempre un paso adelante, Zaira Nara reafirmó su lugar como referente de moda al asistir a un exclusivo evento en Punta del Este. Allí se mostró con un conjunto sastrero total denim, ideal para el after beach, ya que jugó con distintos tonos, texturas y cortes para evitar la monotonía visual. El toque final lo dio con un pañuelo atado a su cartera; una elección sutil, pero estratégica que aportó chic y coherencia estética, sumándose de lleno a la tendencia del verano.

Zaira Nara | Créditos: RS FOTOS

Maru Botana asienta su cintura

En el mismo evento que la menor de las hermanas Nara, Maru Botana sorprendió con un look que combinó delicadeza y modernidad. La pastelera lució un vestido rosa al cuerpo con transparencias sugerentes, al que sumó un pañuelo de seda sobre la cintura. Este recurso no solo aportó equilibrio a su silueta, sino que rompió con la linealidad del conjunto. Predominantemente blanco, con dibujos en tonos rosa, violeta y celeste, esta pieza versátil dialogó armónicamente con la prenda principal, demostrando su poder transformador con un simple nudo ligeramente hacia el lado derecho.

Maru Botana | Créditos: RS FOTOS

Más allá de estilos personales y ocasiones, el denominador común fue claro: el pañuelo se consolida como la pieza estrella del verano 2026. Fácil de adaptar, capaz de elevar cualquier look y de sumar elegancia, estilo y glamour, este accesorio atraviesa generaciones y escenarios sin perder vigencia. Desde la playa hasta cualquier tipo de compromisos sociales, su presencia redefine el outfit con un gesto simple pero contundente. Así, Wanda Nara, Zaira Nara y Maru Botana no solo marcaron tendencia en Punta del Este, sino que confirmaron que, en la moda actual menos, es más, y que un simple pañuelo puede ser el gran protagonista indiscutido de la temporada.

NB