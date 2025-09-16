La impactante señal que recibió Daniela Celis cuando prendió una vela por Thiago Medina

Daniela Celis reveló la impactante señal que recibió mientras prendía una vela por la salud de Thiago Medina. La exparticipante compartió un estremecedor posteo en medio de la internación del padre de sus dos hijas, Laia y Aimé.

El estremecedor posteo de Daniela Celis

Thiago Medina sufrió un violento accidente de tránsito el viernes pasado y desde entonces se encuentra internado en la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno. En las últimas horas, Daniela Celis, su expareja y mamá de sus hijas, compartió un estremecedor posteo en las redes sociales.

El posteo de Daniela Celis

“La luz de cada vela que prendo es enorme, Thiago está recibiendo cada oración y fuerzas que le envían”, escribió la ex participante de Gran Hermano en una historia de Instagram. Allí se puede ver la foto de la vela con su impactante llama y el tierno dibujo de “¡Vos podés papá!” que hicieron Laia y Aimé.

Daniela Celis con Thiago Medina y sus dos hijas

Además, Daniela Celis les pidió a sus fanáticos que continúen con la cadena de oración que se inició después del accidente de Thiago Medina. “Yo se las agradezco a cada uno, necesitamos seguir orando, con fe vamos a lograr su evolución”.

Cómo Daniela Celis les contó a sus hijas el accidente de Thiago Medina

En una entrevista con Intrusos (América), Daniela Celis también reveló cómo afronta este delicado momento junto a sus hijas pequeñas. Conmovida, explicó que intenta hablarles con palabras simples para que puedan comprender la situación de su padre. “Entiendo que son muy chiquitas, les explicamos todo muy poquito. Ellas saben que su papá tiene nanita”, contó la ex Gran Hermano, haciendo referencia a la internación de Thiago.

Thiago Medina y Daniela Celis

Incluso, relató una tierna anécdota que la emocionó profundamente: cada vez que enciende una vela, las niñas la señalan y la relacionan con su papá. Ese gesto, sumado a los dibujos que le dedican, refleja la manera en que Laia y Aimé acompañan desde su inocencia la recuperación de Thiago, mientras la familia entera se aferra a la fe y a las muestras de cariño recibidas en las redes sociales.