Zaira Nara, Valentina Zenere y Agustina Casanova adelantaron los modelos de bikinis que serán furor en el verano

Zaira Nara, Valentina Zenere y Agustina Casanova adelantaron, desde sus increíbles vacaciones, las bikinis que se llevarán en verano y conquistaron las redes sociales. La modelo posó desde la isla mexicana Holbox, la actriz desde su escapada romántica a Europa con su novio Sebastián Ortega y la periodista desde las playas de Ibiza, donde se encuentra con su esposo, Lautaro Mauro, y su hija, Bianca.

Las bikinis de Zaira Nara, Valentina Zenere y Agustina Casanova que deslumbraron las redes

Zaira Nara, Valentina Zenere y Agustina Casanova coincidieron al mostrar cuáles serán los diseños de bikinis que marcarán tendencia en la próxima temporada. Cada una, con su estilo personal, apostó por modelos distintos pero igual de llamativos, confirmando que los trajes de baño se vienen cargados de color, brillos y detalles originales.

A través de su cuenta de Instagram, Zaira Nara se mostró en la isla de Holbox en México combinando trabajo y disfrute ya que viajó para realizar una producción de fotos y aprovechó sus tiempos libres para disfrutar de la paradisíaca playa mexicana. "Buen día", escribió junto a dos postales que no pasaron desapercibidas por sus miles de seguidores.

Zaira Nara

En las imágenes se la podía ver posando con un mate en la mano y luciendo una bikini blanca con bordes rojos, de estilo triángulo y tiras regulables, ideal para resaltar el bronceado. Este diseño simple y clásico volvió reversionado: en dos colores y potenciando ese toque sensual que va perfecto para quienes se animan a usar una opción más jugada.

Zaira Nara

En el caso de Valentina Zenere, la actriz de "En el barro" optó por un modelo más glamoroso y original. En su posteo, donde posa desde España durante sus románticas vacaciones con Sebastián Ortega, la artista se muestra con una bikini blanca adornada con apliques metálicos plateados. Un traje de baño súper sexy y actual que es ideal para quienes buscan destacar y salir de aquellos más convencionales.

Valentina Zenere

Al igual que la de Zaira Nara, la bikini de Valentina tiene tiras regulables y forma triangular. Sin embargo, el detalle que lo diferencia, además de los brillos, es que se puede atar desde la parte frontal, es decir a la altura del busto, logrando una caída de lazos que aportan movimiento y potencian su estilo sensual.

Valentina Zenere

Por su parte, Agustina Casanova sorprendió con una apuesta romántica y fashionista en un color vibrante que promete reinar en el verano 2026. Se trata de una bikini rosa chicle con textura y volados en el top y una bombacha con bordes anchos haciendo juego. Para completar su estilismo femenino y coqueto, la periodista llevó una mini falda tipo pareo que tapaba la parte inferior de su cuerpo y combinó a la perfección con su atuendo.

Agustina Casanova

Así, entre lo clásico reversionado, lo glam y lo romántico, Zaira Nara, Valentina Zenere y Agustina Casanova adelantaron los modelos de bikinis que serán furor en el verano. Tres referentes de estilo que volvieron a deslumbrar a sus millones de seguidores de las redes sociales con sus propuestas trendy y perfectas para destacarse en la próxima temporada.