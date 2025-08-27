Combinación fashionista y arriesgada: la nueva tendencia que impone Zaira Nara de vestido y jean

Zaira Nara siempre se anima a reversionar los básicos, jugar con los estilos y apostar por las tendencias del momento. En esta ocasión, la modelo llamó la atención al llevar una combinación interesante y versátil que, aunque se vea poco en el país, es una de las tendencias más fuertes en el mundo de la moda. Se trata de usar vestido con pantalón de jean, una propuesta moderna y súper chic que la conductora se apropió y llevó con mucha personalidad.

Zaira Nara apostó por la tendencia más "arriesgada" de la temporada

Invitada a un evento beauty, Zaira Nara no dudó en impactar con su look trendy que tiene como protagonista a la tendencia más arriesgada de la temporada. Se trata de dos prendas que al estar superpuestas logran un conjunto llamativo y único, que permite jugar con texturas y estilos.

En las imágenes que subió a sus historias de Instagram, la empresaria cosmética se mostró con un vestido marrón entallado, de tirantes finos y escote recto, con terminación asimétrica y un pantalón de jean wide leg en tono celeste claro. Esta combinación no pasó desapercibida en las redes sociales ya que no suele verse con frecuencia y propone un mix que rompe con las reglas tradicionales de la moda.

Zaira Nara

Así, Zaira Nara optó por un atuendo más jugado que rompe con la idea clásica de usar las prendas en solitario. Además, logró que su look siga la estética dosmilera, que volvió con fuerza este 2025, y tenga su estilo descontracturado pero chic. Para completar su estilismo, Zaira sumó accesorios llamativos como maxi brazaletes de colores marrón, amarillo y blanco, y un abrigo de piel sintética blanco que le aportó dramatismo y un toque glam a su vestimenta.

Zaira Nara

Tradicionalmente los vestidos se usan de manera independiente, acompañados de medias o leggings en esta temporada invernal, pero su combinación con jeans es una nueva opción que permite reutilizarlos y darles otra oportunidad. Asimismo, esta forma de llevarlos no solo alarga la vida útil de la prenda, sino que también ofrece versatilidad debido a que el vestido deja de ser exclusivo para ocasiones formales y pasa a integrarse a ocasiones cotidianas.

Esta combinación de vestido y denim, además, brinda comodidad y un aire relajado sin perder la sofisticación. Lo mejor de todo es que se adapta a cualquier tipo de cuerpo y estilo. Un consejo importante a la hora de llevar a cabo esta tendencia es usar pantalón de jean de corte recto o wide leg ya que los skinny jeans no son los más favorecedores.

Zaira Nara

De esta manera, Zaira Nara volvió a dar cátedra de cómo llevar la última tendencia de la temporada de vestido y jean. Una combinación fashionista y arriesgada que no dudó en imponer a través de sus redes sociales y que se llevó todos los halagos por parte de sus millones de seguidores.