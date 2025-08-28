Zaira Nara es una de las modelos más importantes de la Argentina. Su estilo extraordinario, que fusiona lo campestre con lo trendy, la mantiene como una de las más observadas por los expertos fashionistas, ya que sabe imponer las tendencias que se acercan en las próximas temporadas. En los últimos días, vivió un viaje con amigos a paradisíacas playas, donde dio cátedra de los calzados que serán elegidos durante el verano, y llamó la atención con su originalidad.

Zaira Nara

Los 4 calzados del verano de Zaira Nara

1. Las sandalias comfy con flecos

Zaira Nara disfrutó de unos días en México, rodeada de sus amigos y seres queridos. Entre paseos en la playa y tardes en los puertos, la modelo marcó tendencia con lo mejor que se vendrá en el verano de la Argentina. Claramente, como una de sus elecciones, no podían faltar las clásicas sandalias bajas. Se trata de un diseño que "enreda" al tobillo para mantenerse firme, y sigue con su estilo campestre gracias a un toque en flecos.

Las sandalias de Zaira Nara

2. Sandalias de caña alta: frescas y con estilo

En comparación con otro calzados, las sandalias suelen presentar diversos diseños que inviten a la originalidad del look. Zaira Nara opta por un estilo mini, de faldas, shorts o vestidos. Para combinarlo, siempre opta por tener una parte inferior con caña alta o detalles en las piernas. Es así como introdujo las sandalias altas, que mezclan la comodidad de las botas con la frescura del zapato de verano. Con un estilo más bohemio, lo combinó con un look deportivo que remarcó su diferencial entre otras modelos.

Las sandalias caña alta de Zaira Nara

3. Los tacos abiertos y elegantes

Para muchos usuarios, el verano y la playa son opuestos a la elegancia y el lujo. Sin embargo, Zaira Nara demuestra que eso no es así, y que se puede mantener la sofisticación, incluso en recuerdos de día. Durante sus vacaciones en México, realizó una sesión de fotos en el atardecer, donde lució un vestido blanco transparente largo. Para mantener ese estilo delicado, fue por unos tacos marrones de caña alta. Los mismos eran stiletto y se encerraban en su pierna, con un diseño abierto.

Los tacos de Zaira Nara

4. Las ojotas-tacones

Una de las opciones que tuvo Zaira Nara al momento de elegir calzado para el verano, rompe con la tradicionalidad de las ojotas. Las mismas suelen ser bajas, con estilo de chancletas. Sin embargo, con un look total black y un estilo atrevido, optó por darle una oportunidad a esa zapatilla de verano pero con un detalle especial: tacones stiletto. La modelo se la jugó con la elegancia y lo sensual, para un día en la playa.

Las ojotas-tacones de Zaira Nara

Zaira Nara volvió a demostrar que es una influencia en la moda, y que sabe marcar las mejores tendencias fashionistas. En sus vacaciones de verano, dio cátedra de los calzados más originales y que serán los elegidos en la Argentina. Lejos de buscar lo clásico, reversionó diversos diseños para mantener estilos nuevos en la playa.

A.E