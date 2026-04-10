Reapareció Mette-Marit usando oxígeno y generó preocupación por el deterioro de su salud

Mette-Marit volvió a mostrarse en una actividad oficial y las imágenes generaron preocupación de inmediato. La princesa heredera de Noruega apareció con asistencia de oxígeno durante una recepción en el Palacio Real junto a su esposo, al príncipe Haakon, un detalle que se llevó toda la atención y volvió a poner el foco en su salud. La actividad formó parte de una recepción para atletas noruegos que participaron en los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026.

Mette-Marit y un cuadro que ya venía empeorando

En las fotos se la ve Mette-Marit sonriente, saludando, caminando junto a Haakon y posando sola o en grupo. Lleva un blazer azul oscuro, remera blanca y pantalón verde oliva, en un look sobrio y clásico. Pero más allá de esa imagen que intenta llevar tranquilidad, hay un detalle imposible de pasar por alto: la cánula nasal conectada al oxígeno. Esa sola imagen alcanzó para reforzar una sensación que ya venía creciendo alrededor de su figura, porque su estado de salud viene mostrando un deterioro cada vez más difícil de disimular.

La princesa heredera saludó sonriente durante la recepción / Crédito foto: AFP

Sin embargo, la preocupación no apareció de un día para el otro: Mette-Marit convive desde 2018 con fibrosis pulmonar, una enfermedad crónica que produce cicatrices en los pulmones y reduce la capacidad de absorber oxígeno. En diciembre de 2025, la agencia de noticias Reuters informó que la Casa Real había confirmado un empeoramiento claro de su cuadro y que ya se estaban haciendo preparativos para un posible trasplante de pulmón. En ese momento, el propio entorno oficial reconoció que el avance de la enfermedad había sido más rápido de lo esperado.

Mette-Marit junto a Haakon en su reaparición oficial / Crédito foto: AFP

Mette-Marit reapareció en un momento especialmente sensible

Verla ahora con cánula le puso una imagen muy concreta a algo que hasta acá se conocía sobre todo por partes médicos y comunicados. Durante mucho tiempo, el avance de su enfermedad quedó resumido en actualizaciones oficiales y en una agenda cada vez más limitada: de hecho, no participaba de actos públicos desde el 28 de enero. Esta vez, en cambio, las fotos mostraron sin intermediarios que atraviesa una etapa más delicada. Ya no es solo una cuestión de menor exposición pública: su estado de salud también empezó a notarse de forma evidente en cada aparición.

Una foto que volvió a poner el foco en su salud / Crédito foto: AFP

En los últimos meses, la princesa quedó en el centro de la atención por varios frentes al mismo tiempo: el avance de su enfermedad, la polémica reabierta en torno a su antigua relación con Jeffrey Epstein y el juicio que enfrenta su hijo Marius Borg Høiby, acusado de violación, violencia doméstica y otros delitos, aunque él niega los cargos más graves. Reuters señaló que todo esto coincidió con una caída en la popularidad de la familia real noruega. A comienzos de febrero, otra nota de la agencia citó una encuesta que mostraba una baja del apoyo a la monarquía del 72% al 61% en un año, junto con un rechazo creciente a la idea de que Mette-Marit llegue a ser reina.

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