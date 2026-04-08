Así está hoy Wanda Brenner, la hija de María Socas: sigue el legado de su madre en la actuación

El 10 de diciembre del 2024, María Socas, una de las actrices más queridas del teatro y el cine argentino, falleció de cáncer de mama. Este momento puso en el ojo de atención a sus dos hijas, Sasha y Wanda Brenner, quienes no dudan en recordarla en sus posteos de Instagram. Sin embargo, una de ellas decidió seguir los pasos de su mamá en la actuación, y se colocó como una de las promesas de la televisión. Wanda demuestra en sus redes sociales cómo se encuentra en la actualidad, apuntando al modelaje y los proyectos cinematográficos.

Wanda Brenner, María Socas

Así se encuentra Wanda Brenner, la hija de María Socas que sigue sus pasos en la actuación

Wanda Brenner es la hija de María Socas de 28 años, que no dudó en seguir los pasos de su mamá en la actuación. En su cuenta de Instagram, mantiene una comunidad de más de 4 mil seguidores, donde comparte recuerdos de su madre y todos sus trabajos. Ella apunta al modelaje, de la mano de diversas entrevistas en reconocidas revistas. En las mismas, admite que la influencia profesional viene del lado materno, y de todo lo que vio a su mamá trabajar en la industria. A los 12 años, debutó en la película El oído de Ema, actuando junto a su madre, y comenzó una trayectoria a través de los diferentes ámbitos artísticos

Wanda Brenner

En la televisión, tuvo una participación especial en la segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza, demostrando que sus talentos crecieron con el correr de los años. En el teatro, se dio a conocer que fue parte de ensayos para la obra El jardín del infierno, dirigida por Gabriel Lenn. Recientemente, terminó de filmar Yeso, la ópera prima de Nerina de León Tonno, apuntando nuevamente a la industria del cine, y se anunció que protagonizará un thriller basado en la novela El circuito de la rabia, bajo la dirección de Cinthia Varela.

Wanda Brenner

El mensaje de Wanda Brenner a su mamá, María Socas, por su cumpleaños

Wanda Brenner no duda en dejar en claro la influencia que su mamá, María Socas, tuvo en su vida. Es por eso que, el último cumpleaños, el 12 de agosto del 2025, le dedicó un emotivo posteo, donde recordó el fuerte vínculo que había entre ambas.

Con fotos de la infancia, la joven actriz expresó: "No hay día que pase en el que no te piense y te sienta. Me gustaba tanto aprender de vos y sé que voy a seguir aprendiendo. Luminosa y expansiva. De una generosidad y amorosidad inagotables. Nos divertimos mucho y tengo mucha suerte de haber compartido todo lo que compartimos juntas. Es todo agradecimiento hacia vos y hacia la vida. Te amo". El mismo generó reacción de todos sus fanáticos, quienes sintieron este día junto a ella.

El mensaje de Wanda Brenner a su mamá, María Socas

Wanda Brenner sigue los pasos en la actuación de su mamá, y mantiene una relación cercana con los medios de comunicación. Entre entrevistas y una gran carrera a futuro en la actuación, la hija de María Socas hace honor a las enseñanzas de la artista, y expone sus talentos en diversos ámbitos. En sus redes sociales, se mantiene activa, compartiendo para sus seguidores la intimidad de su día a día y sus proyectos a futuro.

A.E