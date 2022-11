Paula Chaves y el calvario que vive todos los días

Ser madre es una tarea caótica. Se debe tener agallas y mucha fuerza para poder estar a disposición completa para los hijos. Un claro ejemplo de todo esto lo dio Paula Chaves, quien vive un calvario todos los días. A través de su cuenta de Instagram, la actriz y modelo compartió los registros de una tarde caótica pero común para ella.

Fueron varias historias en donde se observa a los pequeños jugando y haciendo travesuras en la casa de Chaves. Además, la intérprete comentó de manera humorística que aunque intenta esconderse para estar unos minutos tranquila, sus hijos siempre la encuentran. "Hermosa mañana, resistiendo desde las 7 AM", señaló en una de las imágenes que confirma lo inquieto que son sus retoños.

Seguidamente, agregó otra fotografía tomando mate en la que indicó que estaba intentando mantener el equilibrio y la calma: "Yo así, intentando controlar mis emociones y rezando que esto no termine en llanto", aseguró Paula Chaves.

Para cerrar con broche de oro, la exconductora de Bake Off Argentina detalló que estaba escondida de su hija pequeña, pero esta la encontró de forma muy rápida: "Me voy escondiendo y ella me va encontrando...", indicó Paula Chaves con gestos de notable cansancio, mientras que Filipa, la más pequeña, hacía muecas graciosas.