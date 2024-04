Furia Scaglione está viviendo un duro momento dentro de la casa de Gran Hermano. La participante del reality show tuvo que enfrentarse al diagnóstico de leucemia y, dado que se encuentra en un nivel uno, los médicos le han permitido que siga siendo parte de la competencia pero con algunos recaudos.

En el día de ayer, Santiago del Moro hizo público el apto médico que expresa: “Se le explica que por el momento no requiere tratamiento, pero sí un seguimiento médico mensual, que incluye un control de laboratorio. Puede realizar una vida normal, pero debe consultar en caso de presentar cambios o síntomas”.

Así, Furia puede seguir en la competencia pero le advirtieron que debería bajar su consumo de tabaco, entre otros hábitos saludables. Desde Entrometidos en la tarde conversaron sobre el tema y puntualizaron cuáles son los factores dentro de la casa más famosa que la podrían poner en riesgo.

Los peligros para Furia dentro de la casa

“Furia está manteniendo relaciones íntimas con Mauro. Suponte que vos sos limpia, pero el chico capaz no se limpia bien… Se puede contagiar algo ahí también”, señalaron desde el programa y Carlos Monti sumó: “Debería erradicar el cigarrillo, no fumar menos. Pero bueno, ella dice que los médicos le dijeron que ‘tenés que fumar menos’, y va a fumar menos”.

Por otro lado, desde el programa de Net Tv apuntaron sobre la falta de limpieza en Gran Hermano y cómo podría afectar a Furia Scaglione: "Es muy simple, entran, limpian. Si no lo hacen, empiezan los castigos. Quedas nominado, vas a placa hermano... No entremos en detalles porque me dan arcadas".