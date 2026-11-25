Rodrigo de Paul y Tini Stoessel ya cuentan los días para su casamiento, previsto para el 19 de diciembre, y el futbolista aprovechó una entrevista televisiva para explicar cómo transita esta etapa. La charla se dio en el marco de los playoffs de la MLS, torneo en el que participa con su club, el Inter Miami.

El anuncio de la fecha había salido de su propio teléfono, mediante las stories de Instagram, tras un período de versiones y de una invitación que circuló antes de tiempo. Después de un partido con su equipo, la consulta llegó desde un set de televisión, donde una periodista le propuso una comparación.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: los preparativos de la boda

La periodista Antonella González, que también está por casarse, le recordó a Rodrigo de Paul su anuncio y le preguntó dónde siente más exigencia: si organizando su boda con Tini Stoessel o buscando la MLS Cup. En diálogo con Apple TV, el mediocampista contestó que son asuntos distintos, aunque ambos tienen peso, y definió la sensación como "una presión linda".

Tini Stoessel junto a Rodrigo De Paul.

Sobre los preparativos, explicó que su pareja se encarga de la organización y que ella le brinda mucha ayuda. Se trata de una tarea que tuvo un hito visible en agosto, cuando la cantante mostró en París la prueba de su vestido de novia.

El campeón del mundo en 2022 dejó un propósito para estas semanas: que todo resulte más placentero y, además, "disfrutar del camino". Sostuvo que lo único valioso no siempre es el resultado y que, en el trayecto, hay un montón de cosas muy lindas.

El planteo de la cronista tuvo su origen en la historia que el deportista subió hace menos de una semana: una selfie con gorra hacia atrás, camiseta azul y blanca y una cadena, junto al texto "En un mes me casoooo" y dos emojis, una carita enamorada y un corazón blanco.

La historia de Instagram con la que Rodrigo de Paul anunció que falta un mes para su casamiento.

De acuerdo con versiones, la cantante pensó la fiesta como una puesta en escena y los invitados recibieron un documento de unas veinte páginas, con ilustraciones florales azules sobre fondo blanco, que reúne datos del lugar, los horarios y una guía de imágenes para orientar la elección del vestuario.

El escenario es un predio de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, que ya recibió la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Se esperan unas 300 personas y, según lo difundido, regirá una consigna estricta: dejar los celulares fuera de los salones para evitar filtraciones de fotos y videos.

Ese día figura en la tarjeta que se difundió en septiembre, de fondo claro, con una flor azul dibujada y la firma de ambos. El texto indica el 19, a las 21, en El Dok Haras, un complejo cercano a Pilar que se construyó durante la pandemia.

La invitación indica el 19 de diciembre, a las 21, en El Dok Haras.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: una historia de amor con idas y vueltas

El vínculo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se hizo público tiempo antes del Mundial de Qatar 2022. Durante todo el proceso, desde aquella derrota con Arabia Saudita hasta el 18 de diciembre, destacó que el apoyo de ella fue clave para mantener el foco en la consagración.

Aquel torneo dejó una marca permanente: el futbolista lleva en el cuello la fecha tatuada de la final, 18/12/22, el día en que la Argentina se consagró campeona. Después vino una pausa: la ruptura se conoció en 2023. En marzo de 2025 se los vio de nuevo juntos en Madrid, donde ella fue al estadio para alentarlo en un partido del Atlético y entonces los rumores de que habían regresado se intensificaron.

A fines de octubre de 2025, con el regreso de la relación ya confirmado hace un tiempo, el mediocampista sorprendió a la artista en su recital de Tecnópolis: siguió el show desde las gradas, con un buzo del merchandising oficial y junto al padre de ella, y saludó a los fanáticos que lo reconocieron. Y así la acompañó durante todos sus proyectos, estando presente en gran parte de los conciertos que ella llevó a cabo. Esa cuestión de reciprocidad se vio cuando ella también estuvo en gran parte de los encuentros del Inter Maimi y de la selección nacional.

Sin embargo, julio de 2026 los encontró unidos en un momento adverso. Tras la derrota argentina en el Mundial, ella le dedicó un mensaje de orgullo y admiración, mientras él habló del dolor por no haber traído otra vez la copa. A pesar del momento complicado, los dos sacaron fuerzas en el amor para seguir adelanteb y cumplir su sueño: el de formar una familia y casarse.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel en dos fotos de archivo.

La convivencia transcurre en Miami, donde él juega y ella desarrolla parte de su carrera, aunque ella también se mueve por diferentes ciudades para dar recitales y para compromisos profesionales como distintas publicidades y grabaciones. Su rutina quedó reflejada en el álbum que él compartió el 13 de noviembre en Instagram: los hijos de él con la camiseta del club, dos fotos con Messi y una postal de los dos en un gimnasio, con ella apoyándole una mano en la mejilla.

La pareja mostró un poco de su rutina habitual en Miami.

Esa secuencia sumó una novedad: un cachorro golden retriever de pelaje claro, presentado en una selfie ante el espejo en la que ella lo besa y él apoya la mejilla contra el animal. Hasta ahora no revelaron el nombre que eligieron.

Tini y De Paul junto al nuevo miembre de la familia.

La publicación superó los 950.000 me gusta en menos de un día. La cantante la replicó en sus historias con un saludo para él y para sus hijos, y entre los comentarios sobresalió el de La Joaqui, que celebró lo bonita que es la familia que forman. Antes de esa mascota, la intérprete ya tenía a Fifi, una galga que rescató de la calle y adoptó en 2025. En una nota de febrero de 2026 dijo que su relación estable es con Fifi, para describir el vínculo y la tranqulidad que le dio su compañera, quien también la acompañó durante toda la gira de Futttura.

La perrita también estuvo con la compositora de "el cielo" en agosto a París, en el viaje en el que avanzó con los detalles de la ceremonia, y también viajó con ella a Uruguay en febrero. Aparece con frecuencia en sus posteos, habitualmente con un collar rosa.

Rodrigo De Paul, Fifi y Tini Stoessel.

La charla terminó con una nota de humor: la entrevistadora le dijo que tenía la última palabra y anticipó que sería "Sí, mi amor", y el jugador lo ratificó enseguida con un "Sí, totalmente". Con ese cierre, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel encaran las últimas semanas antes del enlace. Ese sábado, en El Dok Haras, la cuenta regresiva llegará a su fin.